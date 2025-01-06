曾演《玫瑰的故事》 演員泰緬邊境拍戲疑被賣豬仔 女友發文求救
撰文：ETtoday
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內地一名年輕演員「星星（原名王星，下同）」3日凌晨前往泰國拍戲，在與劇組會合後，於中午12時許傳出在泰緬邊境失聯，直至今（6）日上午10時，星星已經與外界失聯近72小時。
星星女友嘉嘉昨（5）日深夜在微博上發文稱，近三日已盡其所能與其弟弟用各種方式推進案情，但效果甚微：
懇請大家幫幫我，救星星於水火。
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公開資訊顯示，王星是一名年輕的二線演員，曾在陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》裡飾演牧童，在戲中扮演妖界酒館無所不賣的牛牛老闆，被觀眾彈幕雨銳評為「塗山李佳琦」、「嘴強王者」。此外，王星還曾演過《玫瑰的故事》、《獵罪圖鑒II》等影視作品。
嘉嘉文章稱：
萬分緊急！演員星星赴泰國進組拍戲，於北京時間1月3日中午12時許在泰緬邊境失聯。我是他的女友嘉嘉，近三日已盡自己所能與其弟弟用各種方式推進案情，但效果甚微。現不得不借助網絡力量擴散聲量以尋求幫助！
嘉嘉提到：
詐騙人員也抓住了星星的心理，使其放棄了很多可能逃脫的機會。但事已至此，我一定盡力而為，逆轉局面。相信Love can fight everything。事件重大，顧慮到方方面面，我還保留了很多細節和物證沒有發出，待有真正能提供幫助的人後與之跟進。最最後，懇請大家幫幫我，救星星於水火，終結現實版的《孤注一擲》。
嘉嘉強調，王星失聯後已向上海市公安局和中國駐泰國大使館、駐清邁領事館尋求幫助，在收集線索期間，她也先後認識不少有相似經歷的演員，自己會於1月6日飛抵曼谷，前往當地大使館和警局立案。
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