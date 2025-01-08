西藏地震｜逾萬人投入救援　首批中央物資抵災區　歐盟致哀願援助

西藏日喀則市定日縣周二（1月7日）發生6.8級地震，震源深度10公里。截至當晚7時，已造成126人遇難、188人受傷，28名重症人員轉移到市人民醫院救治；倒塌房屋3,609戶。歐盟委員會負責危機管理的委員拉比卜發表聲明說，對遇難者表示哀悼，歐盟隨時準備向受災人員提供援助。



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日喀則市委宣傳部指出，截至當晚7時，西藏共調集各級應急救援、消防救援、森林消防、公安幹警、部隊官兵，以及社會應急救援力量共逾1.2萬人，全力開展人員搜救工作，搜救出被困群眾407人。目前共設14個轉移安置點，轉移安置受災群眾逾3.04萬人。

據指出，自治區、市、縣三級共派出醫療救助隊伍24支568人、救護車106輛開展轉運救治工作，受傷人員獲得收治。緊急調運棉帳篷、折疊床、高低床、棉被、毛毯、棉大衣（防寒服）、棉鞋、取暖器、發電機、爐子、應急照明燈，以及礦泉水、即食麵等必須物資共計17萬件。

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當晚10時許，首批5,800件棉帳篷、棉衣被等中央救災物資，已運抵日喀則定日縣地震災區，其餘1.6萬件中央救災物資，將於8日陸續運抵災區。

此外，應急管理部緊急啟動機制，協調愛心企業和有關基金會援助的應急食品、暖爐、電熱毯、帽子、圍巾、手套、保暖衣等生活類物資，也陸續運抵災區。