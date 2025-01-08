西藏地震｜天文台：震中100公里內　這次地震有儀器紀錄以來最大

西藏日喀則市周二（1月7日）發生強烈地震， 中國地震台網測定為6.8級，本港天文台指是7.1級。至晚上為止，地震造成至少126人遇難、188人受傷，房屋損毀約3,000餘戶。香港天文台分析稱，今次地震發生在歐亞板塊與印度板塊（印度-澳洲板塊的一部份）交界附近，在今次震中100公里範圍內，這次地震是有儀器紀錄以來最大。



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距港2770公里 天文台於震後12分鐘發放報告

天文台透過網誌指出，是次7.1級大地震發生於7日上午9時05分，震中位於日喀則之西南偏西約160公里、即香港之西北偏西2,770公里。天文台在震後約12分鐘，透過多個渠道向市民發放強地震報告，包括天文台網站、「我的天文台」手機應用程式等。天文台的地震台站亦有錄得此次地震（圖1）。由於震源距離較遠，本地沒有震感。

圖1: 香港寶珊地震站的寬頻地震站所探測到的地震波形顯示，P波於協調世界時2025年1月7日01時10分44秒到達地震儀，即地震發生後約5分鐘26秒（香港時間 = 協調世界時 + 8小時）。（香港天文台圖片）

位處歐亞板塊與印度板塊交界附近

天文台表示，這次震源深度約10公里，屬淺層地震。 地震發生於歐亞板塊與印度板塊（印度-澳洲板塊的一部份）交界附近的南北走向正斷層（圖2及3）。主震後發生了數十次餘震，大部份餘震在3級以下。

大地震一般在板塊邊緣更頻常發生（圖4），而歐亞板塊與印度板塊之間的大陸碰撞，形成了青藏高原邊緣及內部複雜的斷裂系統，令其地震活動活躍（圖5）。

500公里內最大地震在1934年尼泊爾

自1908年以來，是次震中500公里內的最大地震，是1934年1月15日的尼泊爾8.0級地震（圖6）。至於在震中100公里範圍內，這次地震則是有儀器紀錄以來最大。

天文台指出，全球平均每年發生接近20次7級或以上的地震（圖7），而對上一次為2024年12月17日瓦努阿圖群島的7.4級地震。