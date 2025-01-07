西藏地震126人死｜李家超：沉痛哀悼遇難同胞　隨時準備提供援助

西藏日喀則市定日縣今日（7日）上午9時5分發生6.8級地震，其後再發生多次餘震，至晚上造成126人遇難，188人受傷，房屋損毀約3,000餘戶。行政長官李家超晚上在Facebook發帖文，沉痛哀悼遇難同胞，他說港府會與救濟賑災機構保持聯繫，隨時準備透過賑災基金提供適切援助。他又指，至今暫未接獲港人求助個案。



西藏日喀則市地震後街道上一片狼藉。（央視新聞）

截至晚上10時 126人遇難、188人受傷

西藏日喀則市附近發生6.8級極淺層地震，震源深度僅10公里。《新京報》報道，截至下午6時，此次地震共造成106人遇難，174人受傷，房屋損毀2960餘戶。至晚上10時，遇難人數增至126人，共188人受傷。

國家發展改革委緊急下達1億元人民幣中央預算內投資，支持西藏地震災區災後應急恢復，重點用於災區受損道路橋梁、學校醫院等基礎設施和公共服務設施應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。

圖為西藏地震發生位置。（網上截圖）

李家超慰問死者家屬 祝願傷者早日康復

行政長官李家超在Facebook發帖文稱，對遇難同胞表示沉痛哀悼，向他們的家屬致以深切慰問，並祝願傷者早日康復。

李家超稱，已指示特區政府相關部門密切留意災情，入境處和香港特區政府駐成都經濟貿易辦事處與內地單位保持溝通及了解情況，至今暫未接獲港人求助個案。政府亦會與救濟賑災機構保持緊密聯繫，隨時準備透過賑災基金提供適切援助。

李家超說，為救援人員打氣，祝願內地同胞平安無恙，災情盡快受控。