西藏地震引發珠峰雪崩　德國登山家目睹：冰塔倒塌　冰川如同爆炸

1月7日（周二）上午9時5分，在西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震，震源深度10公里。截止1月7日19時，地震造成126人遇難188人傷，搜救行動持續進行中。



震央日喀則市定日縣，靠近尼泊爾邊境，且距離珠穆朗瑪峰僅65公里。據鳳凰衛視報道，目前正在進行第三次獨自攀登珠穆朗瑪峰的德國登山家約斯特·科布施（Jost Kobusch）表示，地震時珠峰多處雪崩，冰川傾瀉的壓力波擊中了他的帳篷。



德國登山家表示，西藏地震造成珠峰多處雪崩。

科布施表示，地震發生時，他正在5700米的珠峰大本營，他的帳篷搖晃嚴重，醒來後發現外面多處雪崩，「冰塔倒塌，大塊的冰川像爆炸一樣，壓力波擊中了我的帳篷，造成了一些破壞」。

這是科布施第三次獨自在冬季攀登珠穆朗瑪峰，2015年時他也曾在珠峰遇到地震。本次地震後，他表示會觀察後續情況再決定是否繼續攀登。

定日縣位於喜馬拉雅山脈北麓，是前往珠穆朗瑪峰的必經之路，也是珠峰登山愛好者和遊客的最近落腳點。地震發生後，定日縣珠峰大本營工作人員稱，珠峰景區已全面關閉，將根據餘震結束後的情況恢復開放。

另據新華社今日（8日）報道，中國科學院珠穆朗瑪峰大氣與環境綜合觀測研究站站長馬偉強表示，截至1月8日，珠穆朗瑪峰未受地震影響，也未觀測到有明顯大規模的冰崩、雪崩或地質變動。

西藏日喀則地區的珠穆朗瑪峰基地營。圖片攝於2012年5月3日。（視覺中國）

2015年4月25日，尼泊爾發生8.1級大地震，當天日喀則定日縣發生5.9級地震，地震引發珠峰大規模雪崩，導致珠峰大本營被埋，慘釀22人喪命。