西藏地震｜定日縣錄得515次餘震　醫療隊及物資陸續抵藏增援

西藏日喀則市定日縣周二（7日）發生6.8級地震，震源深度10公里。截至當晚7時，已造成126人遇難、188人受傷。

截至今日（8日）上午8時，當地共記錄到515次餘震，最大餘震達4.4級。



《央視新聞》報道，截至今日上午8時，當地共記錄到515次餘震，其中3.0級以下餘震488次，3.0級及以上餘震27次，具體為3.0-3.9級24次，4.0-4.9級3次。目前最大餘震4.4級，距主震震中約18公里。

1月7日，西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震。截至1月8日上午8時，當地共記錄到515次餘震。（央視新聞）

1月7日，救援人員在定日縣長所鄉古榮村展開救援。（新華社）

1月7日，救援人員在定日縣紮村轉移傷者。（新華社）

目前，首批34套活動板房已於周二深夜送往災區。1200套活動板房今日下午可先後到達災區。

截至今日上午8時，應急管理部已組織投入各類應急救援力量共計1850餘人、直升機3架，其中，國家綜合性消防救援隊伍1500餘人，工程搶險、安全生產等專業應急救援力量260餘人、社會應急力量90餘人。同時，根據現場救援進展，隨時調度跨省區應急救援力量實施增援。

今早7時，由13名醫護人員組成的首支上海醫療隊，以及棉衣棉被等7.45噸救災物資已飛赴地震災區，馳援日喀則抗震救災工作。

首批34套活動板房已於1月7日深夜送往西藏地震災區。（央視新聞）

1月7日，救援人員在定日縣長所鄉班久村搜救。（新華社）

1月7日，救援人員在定日縣長所鄉搜救。（新華社）