西藏地震｜共救出逾400名受困者　轉移安置4.6萬災民

1月7日（周二）上午9時5分，在西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震，震源深度10公里。地震造成不少房屋倒塌，有人員傷亡，搜救行動持續進行中。



據《新華社》今日（1月8日）下午消息，西藏自治區應急管理廳廳長洪力表示，定日縣「1·07」地震震後救援搜救工作已轉為受災群眾安置和災後重建。



1月8日，在日喀則市定日縣措果鄉塘仁村地震災後安置點，西藏星光社會工作服務中心社工向孩子們贈送玩偶熊，並給他們表演節目。（新華社）

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18：52 《新華社》消息，西藏自治區應急管理廳廳長洪力8日表示，定日縣「1·07」地震震後救援搜救工作已轉為受災群眾安置和災後重建。

12：45 據日喀則新聞中心，截至1月8日10時，地震已造成126人遇難，188人不同程度受傷。

截至目前，共14668名救援人員參與抗震救災工作，共搜救出被困人員407人，因地震損壞路段已全部搶通。設立187個轉移安置點，共搭建帳篷3705頂，轉移安置46525人。

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12：15 1月7日，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率有關部門負責人趕赴西藏日喀則地震災區現場指導應急救援處置工作。

張國清抵達日喀則後即趕往受災最重的定日縣長所鄉，先後到搶險處置現場、臨時安置點和醫院，看望慰問受災群眾和受傷人員，查看人員搜救、醫療救治、物資保障、生活安置和損毀設施搶修等情況。並召開會議，研究部署下一步抗震救災工作。

國務院副總理張國清在定日縣人民醫院看望慰問受災群眾。（新華社）

1月7日夜，在日喀則市人民醫院，前來增援的四川大學華西醫院醫療隊隊員（紅衣）和西藏當地醫生一起查看地震受傷人員病情。（新華社）

西藏地震災情照片（Reuters）

西藏地震災情照片（Reuters）

西藏地震災情照片（Reuters）

西藏地震災情照片（Reuters）

張國清傳達了習近平和李強的關切及指示，並強調，要繼續全力開展人員搜救，挨村挨戶搜救人員，確保不落一人。要全力救治傷員，精心組織醫療救治力量，盡最大努力減少因傷致殘。

張國清指出，災區位於高寒高海拔山區和民族邊境地區，正值冬季且晝夜溫差大，要盡速周密做好保暖取暖工作，盡速調集足夠的保暖取暖等生活物資，安排好每一位受災群眾基本生活。要加強余震監測預警，全面排查受損房屋及地質災害隱患，強化現場安全管控和安全巡查，堅決避免次生傷亡。要加快推進災後重建，應急過渡期要確保所有受災群眾及時入住帳篷，同時盡快調配建設活動板房，統籌推進受災群眾房屋重建事宜，相關部門要繼續加大支持力度、繼續加快工作進度，確保受災群眾早日住上安全溫暖房。要及時準確發布應急救援情況，積極回應社會關切。