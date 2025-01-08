香港貨船被懷疑破壞台海底電纜　大陸董事否認　國台辦批無中生有

台灣基隆東北方海域的海底電纜，上周五（1月3日）懷疑遭喀麥隆籍的貨船破壞。

英媒《金融時報》引述台灣官員稱，貨船實際上屬於香港註冊公司「Jie Yang Trading Limited」，且公司唯一登記的董事是中國大陸公民郭文傑（音譯Guo Wenjie）。

不過，《路透社》最新報道稱，郭文傑周三（1月8日）回應，「沒有證據表明這艘貨船參與其中。」這一事件亦引發台北政府的關注。



台灣海巡署針對事件稱，事發後出現惡劣天氣，人員無法上船調查，但「不能排除」該船正在「灰色地帶」進行活動的可能，然而並沒有任何明確證據。此外，涉事貨船已前往韓國釜山。有媒體引述台灣官員指，已請求韓國方面協助。

路透社報道稱，郭文傑首次公開評論該事件時，否認海底電纜遭破壞與該貨船有任何關係，但確認該貨船當時就在該地區，「我和船長談過，對我們來說，這是一次正常的航行。」

報道續指，國台辦在書面聲明中表示，「全球每年發生100多宗此類海底電纜損壞事件，屬於「常見的海上事故」。而台灣在事實不明確的情況下「無中生有」進行指責，故意炒作「所謂大陸灰色地帶威脅」，但沒有直接說明涉案貨船是否涉及其中。

懸掛喀麥隆國旗的貨船順興39號持續在台灣北部水域航行。（台灣海巡署）

而針對郭文傑的回應，台灣海巡署表示，目前還無法從追蹤數據判斷該船的「真實意圖」。據航運數據顯示，該船自去年12月初以來一直在台灣北部海域徘徊，直到1月3日發射訊號關閉。

郭文傑拒絕具體說明該船為何留在該地區，或航行的目的，但表示台灣只是想尋求其GPS移動的詳細訊息。

郭文傑續稱，「這艘船已經拋錨，所以停在附近水域」、「我們遵守規則和正常程序，如果不這樣做，台灣就會調查並拘留我們。」

有知情人士稱，今次事件引起了台灣安全官員的警惕；亦有不願透露姓名的台灣高級安全官員表示，「我們必須告知所有人，這種行為不僅影響台灣，還可能影響國際通訊。」