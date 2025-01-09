上海「俄羅斯商品館」產地造假問題嚴重　47家排查6家立案

中俄貿易近年持續升溫，但上海市市場監督管理局近期發現部分「俄羅斯商品館」存在商品來源造假問題。自去年12月23日起，上海市場監管部門針對相關店舖或展位展開兩輪集中排查。截至目前，全市共檢查47家相關店舖，並已對6起涉嫌違規案件立案調查，部分店舖被責令停業整頓。



醒目招牌上寫著藍底白字的「俄羅斯商品館」，或是「戰鬥民族應和好物」，再配上循環播放的俄語歌曲，類似模式的商品館近來如雨後春筍般的在內地各地遍地開花，成為內地「新風景」。圖為上海豫園商圈的俄羅斯商品館。（聯合報）

據上海市市場監督管理局官方微信公眾號1月8日發布消息，本次整治行動主要針對店舖的經營資質、宣傳用語及商品產地等方面進行檢查。部分店舖以「國家館」名義宣傳，暗示官方背景，另有店鋪標榜為「俄羅斯商品館」，但實際俄羅斯商品佔比極低，涉嫌誤導消費者。對此，市場監管部門表示已對相關行為立案調查，並將持續加大監管力度，指導商家誠信經營，維護市場秩序。

河南廣播電視台《大象新聞》報道，近年來，內地「俄貨館」遍地開花。數據顯示，截至去年12月18日，全國共註冊841家俄羅斯商品相關企業，超越2023年全年註冊量，吸引大批投資者與消費者關注。

上海市市場監督管理局指出，有個別店家以「國家館」為宣傳，使消費者誤以為具有官方背景，對個別店鋪俄羅斯進口商品數量佔比過低，也自稱為「俄羅斯商品館」，誤導性較強，已立案調查。（上海市市場監督管理局）

另台媒《聯合報》實地走訪上海多處商圈，稱發現此類「俄羅斯商品館」在知名商場及旅遊景點屢見不鮮，吸引大批民眾選購。部分店家在推銷時，特別強調商品源自俄羅斯，但市場監管部門的排查發現，部分商品實際產地與宣稱不符。

業內人士分析，「俄羅斯商品館」迅速擴張的背後，可能隱藏一條利用中俄匯率差套利的灰色產業鏈。一位專家指出，由於盧布持續貶值，部分商家利用人民幣與盧布匯率差進行套利，這種行為可能為部分商家帶來短期高額利潤，但也隱藏著法律風險。

數據顯示，截至2024年12月18日，全國累計註冊841家俄羅斯商品相關企業，超過2023年全年註冊量，各種帶「俄」品牌層出不窮。圖為上海豫園商圈的俄羅斯商品館，店內陳列多種商品。（聯合報）

另有業界人士表示，俄羅斯商品館作為市場創新嘗試，背後夾雜著複雜的經濟背景。投資者固然追求高回報，但如何規避灰色操作，合法合規經營，才是長久發展的關鍵。

據海關總署數據，2024年前11個月，中俄雙邊貿易額年增2.1%。俄羅斯總統普京亦多次強調中國是俄羅斯最大貿易夥伴，雙方經貿關係穩定且長期。