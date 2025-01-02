內地企業造假5年虛增收入超40億　東莞前首富創始人被罰1000萬

內地主營5G智慧電源的知名上市公司易事特，因自2017年至2021年連續5年造假，虛增收入40億（人民幣，下同），於2023年5月被中國證監會立案調查。2024年12月31日晚間，易事特發布公告稱，公司及相關當事人當日收到中國證監會下發的《行政處罰決定書》。



其中，易事特公司被責令改正，給予警告，並處以800萬元罰款；原實際控制人何思模被處以1000萬元罰款。而此前，何思模已被中國證監會處以行政處罰2次，且因在涉案違法活動中起主要作用，違法行為情節嚴重，中國證監會還決定對其採取10年市場禁入措施。值得注意的是，何思模曾於2017年以17億美元的資產登上「2017福布斯中國400富豪榜」，是當年的東莞首富，位列廣東富豪第31位。



2017—2021年連續五年財務造假 收入虛增超40億

根據調查結果，易事特通過三種方式進行虛增營業收入、營業成本及營業利潤等行為，一是通過開展虛假貿易業務，二是通過開展具有融資性質的代採業務和代理業務，三是通過開展具有融資性質的數據中心集成業務。

2017—2019年，易事特各年度虛增的營業收入均超過8億元，2018年是易事特虛增收入最多的一年，達到9.11億元，占當年披露營業收入的19.58%；虛增最少的年份則是2021年，但也有3.11億元之多，占當年披露營業收入的7.24%，

根據易事特2024年半年報顯示，公司長期專注於電力電子變換技術，以電力電子技術和能效管理為核心，持續深耕產業數字化和「新能源+儲能」兩大領域，主營智慧電源、數據中心和新能源三大戰略板塊業務。

易事特總部位於東莞松山湖高新園區。（網絡資源圖）

「85後」兒子接棒董事長 多名高管難逃處罰

據《每日經濟新聞》報道，何思模是易事特的創始人，2014年1月在深交所掛牌上市，2018年6月何思模辭職後，其「85後」的兒子何佳接棒上任易事特的新董事長。

「東莞發布」公眾號介紹，何思模曾帶著3000元「下海」經商，是東莞人熟悉的企業家。2014年，何思模首次登上福布斯中國富豪榜，在「2017福布斯中國400富豪榜」上，何思模以17億美元的資產成為東莞首富。

何思模曾為東莞前首富。（網絡資源圖）

除何思模被罰外，中國證監會還對其兒子何佳給予警告，並處以400萬元罰款，以及對易事特的財務總監等多名高管處以50萬以上的處罰。易事特在公告中表示，截至公告披露，公司各項生產經營活動正常有序開展。此前已基於本次處罰的《事先告知書》，對2017年至2021年年度財務報表進行差錯更正。