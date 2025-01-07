江蘇女找中介花35萬申英名校獲錄 睇｢70萬入港大｣方知材料也造假
撰文：許祺安
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據《荔枝新聞》報道，江蘇蘇州一名女子與此前「花70萬入港大1年遭退學」的女子選擇的是同一家中介，蘇州女指看新聞才得知自己申請英國名校時，該機構為其偽造了加拿大國際高中身份與成績單。當地表示，會將蘇州女子的案件和之前香港大學的案件併案調查。
據江蘇廣播電視台《荔枝新聞》此前報道，南京的李女士花70萬（人民幣，下同）早前通過中介機構幫女兒申請上了香港大學，然而女兒在港大上學了1年多，突然接到校方通知，稱她因為偽造入學資料而被退學。李女士指控中介機構為女兒報讀港大時擅自偽造美國高中的學歷和IB成績。
《荔枝新聞》1月6日報道，江蘇蘇州蔡女士表示，自己看了上述新聞，才發現自己也被同一家中介「坑了」。
據介紹，蔡女士稱，她在小紅書上接觸到了上述機構，有中介表示，只需要35萬元就能幫她申請上英國的知名高校，且全程不需要蔡女士的參與。於是蔡女士支付了15萬元的首期費用，對方後來也表示已獲錄取通知書。但因家庭變故，蔡女士並未入學。
後來看到「花70萬入港大1年遭退學」的事件後，蔡女士才發現自己的入學申請材料也是機構偽造的，該機構為其偽造了加拿大國際高中身份與成績單。當蔡女士質疑「我都沒有上過，怎麼可能是真的呢？」，該名中介回應稱，「我不跟你糾結這個問題」，並讓蔡女士去聯繫律師。
南京市棲霞區市場監管局執法人員表示，會將蔡女士的案件和之前香港大學的案件併案調查。
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