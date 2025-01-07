江蘇女找中介花35萬申英名校獲錄　睇｢70萬入港大｣方知材料也造假

據《荔枝新聞》報道，江蘇蘇州一名女子與此前「花70萬入港大1年遭退學」的女子選擇的是同一家中介，蘇州女指看新聞才得知自己申請英國名校時，該機構為其偽造了加拿大國際高中身份與成績單。當地表示，會將蘇州女子的案件和之前香港大學的案件併案調查。



涉事的中介機構。（影片截圖）

南京的李女士指控中介機構為女兒報讀港大時擅自偽造美國高中的身份和IB成績。（影片截圖）

據江蘇廣播電視台《荔枝新聞》此前報道，南京的李女士花70萬（人民幣，下同）早前通過中介機構幫女兒申請上了香港大學，然而女兒在港大上學了1年多，突然接到校方通知，稱她因為偽造入學資料而被退學。李女士指控中介機構為女兒報讀港大時擅自偽造美國高中的學歷和IB成績。

《荔枝新聞》1月6日報道，江蘇蘇州蔡女士表示，自己看了上述新聞，才發現自己也被同一家中介「坑了」。

求助人。（荔枝新聞）

機構稱只需要35萬元就能申請上英國名校。（荔枝新聞）

據介紹，蔡女士稱，她在小紅書上接觸到了上述機構，有中介表示，只需要35萬元就能幫她申請上英國的知名高校，且全程不需要蔡女士的參與。於是蔡女士支付了15萬元的首期費用，對方後來也表示已獲錄取通知書。但因家庭變故，蔡女士並未入學。

江蘇女找中介花35萬申英名校獲錄取。（荔枝新聞）

江蘇女找中介花35萬申英名校獲錄取。（荔枝新聞）

後來看到「花70萬入港大1年遭退學」的事件後，蔡女士才發現自己的入學申請材料也是機構偽造的，該機構為其偽造了加拿大國際高中身份與成績單。當蔡女士質疑「我都沒有上過，怎麼可能是真的呢？」，該名中介回應稱，「我不跟你糾結這個問題」，並讓蔡女士去聯繫律師。

中介偽造的加拿大國際高中成績單。（荔枝新聞）

南京市棲霞區市場監管局執法人員。（荔枝新聞）

南京市棲霞區市場監管局執法人員表示，會將蔡女士的案件和之前香港大學的案件併案調查。