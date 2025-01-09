什麼是「水泥航母」？中國新型航母模擬平台揭秘

去年年末以降，中國軍事裝備接連「暴走」亮相引發起國際熱議。據衛星圖像顯示，位於武漢的「水泥航母」進行了重大改建工程，甲板已初步成型。外界普遍認為，這可能是中國核動力航母計劃的一部分，顯示出中國海軍正在邁向更高水準的航母建造。



據《環球時報》報道，「水泥航母」是航母模擬訓練設施，也被稱為「航母樓」，主要用於人員培訓及艦島設備的電磁兼容性測試。雖然相比遼寧艦和山東艦，其設計較為緊湊，但甲板寬度甚至超過美軍最新的「福特」級航母。根據專家推測，這艘航母或許是中國首艘核動力超級航母，排水量可達10萬噸以上。

武漢航母樓為中國首艘「彈射航母」艦島定型，有分析指出，其應用至少2項瞄準美軍福特號核航母的先進技術。（網絡照片）

與此同時，中國第三艘航母福建艦已經完成第六次海試，預計很快正式服役。如果再加上004型核動力航母的建造進展，這將為中國海軍實現遠洋作戰提供更強大的支撐。分析人士指出，中國海軍的實力突破將有助於打破美國在亞太地區的「島鏈封鎖」，並應對美日菲等國在周邊海域的挑釁行為。

武漢航母樓。（網絡照片）

除航母動態外，中國軍方在最近一週內連續展示多款尖端裝備，包括成飛和瀋飛研製的兩款「六代機」、076型兩棲攻擊艦、空警-3000預警機、攻擊-11及無偵-9型無人機，以及昊龍航天飛機和旋轉爆震發動機等技術突破。美國媒體紛紛報道稱，中國軍工產能已實現爆發式增長，讓外界感到震驚。

2024年12月下旬，陝西西安上空出現一架大型黃色飛機，分析認為，相信是最新一代「空警三千」預警機首飛亮相。圖為空警三千效果圖。（微信公眾號）

尤其是「六代機」的曝光引發全球範圍內的廣泛關注。有分析指出，新機型採用無尾設計並具備與殲-20協同作戰的能力。《紐約時報》直言，中國裝備的快速發展已觸動美國的神經，甚至讓美方鷹派高官開始改口，呼籲中美「和平共處」。

中國五代機殲-20已形成作戰能力，相關六代機也已開始進入研究階段。（微博@彩雲香江）

據悉，美國國家安全顧問沙利文日前曾表示，中美都有責任防止競爭演變成衝突或對抗。但中國軍事專家強調，美方應停止在中國周邊地區的軍事挑釁，否則可能導致難以挽回的後果。