阿爾及利亞下中製軍艦大單　擁抱「中國標準」本土建造6艘護衛艦

阿爾及利亞作為北非強國，持續採購中國製軍事裝備，成為「中國標準」輸出的新典範。據《環球網》報道，阿爾及利亞繼採購C-28A型飛彈護衛艦及F-15A型輕型護衛艦後，近期再向中國下訂6艘F-15A型護衛艦，並規劃在阿國本土完成建造工程，彰顯其對中國技術的高度認可。



美國軍事網站「防務部落格」（Defense Blog）指出，此次軍艦建造項目將借助中國技術完成，對阿爾及利亞而言，不僅有助於提升海軍實力，還能增強自主國防能力。報道強調，阿爾及利亞的主要艦艇過去多為小型艦艇，但進入21世紀後，該國逐漸改向西方及中國尋求更具性價比的選項。

阿爾及利亞採購的F-15A首艦，官方對新一代的「中國製造」非常滿意。(網易號「亞太科技談」)

事實上，早在巴基斯坦採購F-22P型護衛艦之後，阿爾及利亞在實地考察中發現，該艦技術成熟、價格合理，於是採購3艘C-28A型飛彈護衛艦，作為F-22P型的放大版，並融入了中國海軍054A型護衛艦的部分技術。C-28A型護衛艦到貨後，阿爾及利亞海軍表示非常滿意，隨即下訂基於056A型護衛艦的出口版本，即F-15A型輕型護衛艦。

「防務部落格」進一步披露，F-15A型護衛艦首艦已於2023年交付，而後續無更多交付消息，很可能是因阿爾及利亞正在與中國商議引進建造技術。隨最新消息顯示，阿爾及利亞海軍將自行建造6艘F-15A型護衛艦，這標誌著阿爾及利亞不僅在軍艦裝備上全面升級，也朝現代造艦技術邁出重要一步。

F-15A駕駛室內景。(網易號「亞太科技談」)

中國官方則持續淡化相關動作的地區威脅性，強調中方對外軍貿主要以防禦性為主，無意改變地區穩定。

此番合作對中國來說亦意義重大。「防務部落格」指出，技術輸出的影響力甚至超越單純的武器出口，顯示中國在軍工標準上的全球影響力正在持續擴大。