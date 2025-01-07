中國｢神秘六代機｣首飛熱議不止　美專家：無尾翼設計追求極致隱形

歲末年初，中國新型戰機的消息在國際間掀起熱烈討論。解放軍東部戰區在新年第一天發布的MV《中國人》中，出現形狀酷似新型噴氣式飛機的銀杏葉圖案，這被認為是中國「第六代戰機」正在研發的「間接官宣」，外界猜測其名稱可能為「殲-36」。



外媒：突破與讓步並存

綜合媒體報道，美國空軍前戰鬥機飛行員約翰．沃特斯（John Waters）指出，中國這款新戰機採用無尾翼設計，重點在於追求低可探測性，而非機動性。他將其與美國B-21「突襲者」隱形轟炸機進行比較，認為機動性較低對於非近距空戰的設計並非問題。

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資深航空航天作家比爾．斯威特曼（Bill Sweetman）亦表示，隨著超視距導彈和先進傳感器的發展，近距空戰的重要性正在下降。該機的任務可能是攻擊敵方空中力量資產，包括加油機、預警機及航母上的支援飛機。

澳大利亞空軍退役軍官彼得．萊頓（Peter Layton）認為，新戰機的重量可能超過45噸，具有遠程護航與戰略防空能力，特別是在地面防空系統無法覆蓋的地區執行任務。

疑中國「六代戰機試飛」影片曝光。（微博）

力量倍增器：轉向「網絡中心戰」

新西蘭軍事評論員Lu Guo-Wei指出，中方這款新戰機或將充當「力量倍增器」，在編隊中負責收集、處理和分發信息，確保所有作戰單元對戰場形成統一認知。新戰機的中央和側面武器艙表明，其可攜帶包括PL-17超遠程空空導彈在內的重型載荷，但其更可能成為數據驅動的「網絡節點」，而非一線作戰機。

美國智庫史汀生中心的研究員凱利．格里科（Kelly Grieco）則稱，中美新一代戰機的設計均圍繞有人-無人協同作戰，這種設計理念能提高戰爭節奏，縮短「殺傷鏈」，大幅提升空軍效能。

疑中國「六代戰機試飛」影片曝光。（網絡）

中國兩型戰機曝光震撼國際

去年12月26日，內地社交媒體流傳數段據稱為「下一代戰機首飛」的視頻，展示了一架全翼身融合、無尾三角布局的飛機在成都上空呼嘯而過。同日，在瀋陽出現的另一架新型飛機畫面則體型相對較小。有專家分析，這兩型飛機可能分別是中國新一代重型和中型戰機，動力系統和隱形設計均達到「世界一流」。

美國《福布斯》形容這些新機型是解放軍「今年最引人矚目的驚喜之一」，而美國「戰區」（The War Zone）網站則認為，中國正在以新一代戰機為基礎，全力贏得21世紀空中力量的競爭。

俄羅斯專家米哈伊爾．霍達廖諾克（Mikhail Khodarenok）指出，中國新型重型隱身戰機的出現讓全球感到震撼，但提醒「不要僅憑外觀下結論」，戰機的真正效能取決於綜合通信系統，而非單一設備。隨著更多信息曝光，中國新戰機的未來角色和技術能力，仍是外界持續關注的焦點。