被列入國防黑名單並非「死局」　官媒：中國企業可以起訴美國政府

央視新聞旗下自媒體《玉淵譚天》今（10）日發表文章指出，美國國防部1月7日將包括騰訊、寧德時代等多家中國企業納入所謂的「中國軍事企業清單」。根據美國法律，被列入該清單的企業將失去與美國國防部的合作機會，但對於一些本身與美國國防部並無業務往來的中國企業，此舉更像是一場「自說自話」的行為。



文章指出，被列入清單可能會對企業國際形象產生無形影響，例如，這些企業可能在未來成為美國出口管制的重點跟蹤對象，進一步加劇市場焦慮情緒。

寧德時代2024年4月15日在北京參加北京國際汽車展（Reuters）

《玉淵譚天》在發文中援引專業人士說法，點明面對美國的不合理打壓，中國企業應積極採取合理的方式保護自身利益。他提到，過去已有類似成功案例，例如小米公司、中微電子等透過訴訟的方式，最終被移出清單。

資料整理發現，自2021年起，美國國防部的相關清單已更新五次，多次涉及企業被移出清單。以小米的案例為例，2021年1月14日，小米被列入清單，15天後迅速向美國哥倫比亞特區聯邦地區法院起訴相關部門，最終與美國國防部庭外和解，小米成功移出清單。

美國近年對中國企業華為的制裁不斷深入。（Reuters）

中國政法大學國際法學院教授史曉麗受訪時表示，「從過去的經驗來看，企業的申訴成功率不高」。她建議，與其依靠申訴，不如選擇訴訟途徑，快速止損並爭取談判空間。

史曉麗還提到，美國針對「中國軍事企業清單」的指控往往缺乏實質證據。以小米為例，美國國防部將其列入清單的理由僅是因為小米CEO曾獲得「優秀社會主義建設者」榮譽，並投資5G與AI技術。對此，美國法院認定這些指控超出了法律授予的權力範圍。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智能大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

此外，《玉淵譚天》分析指出，美國國防部在清單更新過程中隨意擴大範圍，從原本定義的軍事企業逐漸延伸至「可能支持軍事用途」的企業行為，甚至將子公司、附屬機構納入清單，這種擴大範圍的行為缺乏國際規則支持，也未得到國際社會的廣泛認可。

專家認為，美國政府此舉在很大程度上暴露了其針對外國科技企業的法律漏洞和主觀性，也為中國企業透過法律手段捍衛權益提供了空間和機會。