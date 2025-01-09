來稿｜美國「黑名單」抹黑中國實體　中國企靠實力突圍

來稿作者：楊華勇



當地時間1月6日，美國再將五家中國實體列入「黑名單」，即所謂與中國軍方合作的公司名單中。拜登政府將騰訊、寧德時代、商湯、中移動等多間中國大型科技企業，列入與中國軍方合作的企業名單。不難看出美國正在濫用長臂管轄，旨在扼殺有實力的中國科技企業，說穿了就是無所不用其極去維護美國自身科技霸權。

美國對於中國企業的打壓，往往凌駕於合理判斷之上。被列入「黑名單」的企業中，有些確實有軍工背景，例如中國兵器工業集團有限公司，但更多的企業如中移動、寧德時代、商湯科技和騰訊等，主要涉及通訊、新能源、人工智慧和互聯網服務，與軍事並無直接關聯。這種上綱上線的操作反映了當前美國反華情緒的政治正確性。在這種環境下，合理判斷變得十分奢侈，許多企業因此受到不必要的壓制。然而，這些企業並未因此停下發展的腳步，仍然在各自領域中保持競爭力和創新能力。

根據《聯邦公報》發布的通知，美國每年都會更新中國軍事公司名單，該名單根據美國法律正式被稱為「第1260H條名單」。本次更新後，該名單已擴大至134家公司，其中包括57個實體及其子公司。

中國外交部發言人郭嘉昆強調，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業。他敦促美方「立即糾正錯誤做法」，並表示中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

外界關注到，被列入「黑名單」的企業都是中國各領域最頂尖的科技公司，跟軍事公司或供應商難以聯上關係，其目的更多是打擊中國的科技發展。不久前，美國白宮就宣佈，將對在中國製造的「傳統晶片」發起301貿易調查，打壓中國晶片行業發展的目的昭然若揭。

美國對這些中國企業的指控毫無事實依據，僅憑主觀臆測便將騰訊、寧德時代等領軍企業列入「黑名單」。騰訊長期專注於互聯網、雲計算與娛樂領域，與軍事毫無關聯；寧德時代則是一家新能源電池技術公司，從未涉及軍事領域。事實上，這些企業均為民營公司，並未參與任何軍事活動。騰訊與寧德時代已公開否認相關指控，並表示美國的決定是一種「錯誤」。

美國的「黑名單」政策並非首次鬧出笑話。2021年，因缺乏證據，美國國防部最終將小米移出名單。這種缺乏透明度的行為，不僅損害了美國政府的公信力，也讓全球看清了其濫用國家安全名義、肆意幹預市場的霸權行徑。小米不但在美國「沉冤得雪」，而且在其他海外市場覓得龐大商機。根據俄羅斯衛星通訊社報道，基於俄羅斯移動運營商MTS數字，2024年一月至十月期間，當地消費者購買最多的手機品牌是小米，佔總銷售量的百分之二十一，其次是Tecno（百分之十六）、三星（百分之十二）、Realme（百分之十一）、Infinix和蘋果（各百分之九）。小米除了在俄羅斯賣手機之外，於當地電視機市場也有約百分之十的佔有率。

美國以「國家安全」為由，實際上是以行政手段遏制中國科技發展，維護自身的全球科技霸權。這些被列入「黑名單」的企業，包括騰訊、寧德時代、長鑫存儲、移遠通信和道通智能航空，都是各自領域的佼佼者。儘管面臨美國的制裁，這些企業並未停止發展步伐。例如，寧德時代在新能源電池領域的全球競爭力依然強勁，未受實質影響；騰訊則憑藉其龐大的用戶基礎和技術實力，繼續保持在國際市場的領先地位。這些企業的持續發展，顯示了中國在科技創新方面的堅定決心和實力。

這些企業確實代表了中國在高端製造和科技創新領域的快速崛起，對美國的技術領先地位構成了挑戰。技術創新是全球競爭的核心，美國為了維持其全球科技霸權，選擇採取各種手段遏制中國企業發展。從華為到中芯國際，再到如今的「黑名單」，美國的目標一直都是通過壓制中國科技企業，延緩中國在全球科技競爭中的進步步伐。這種競爭格局反映了中美兩國在科技創新領域的激烈較量，未來的走向將對全球科技和經濟產生深遠影響。

美國的行為破壞了公平競爭的市場原則，損害了其作為全球金融與經濟中心的信譽。美國濫用國家安全名義的投資限制，可能促使更多國家加速「去美元化」進程，尋求降低對美國金融體系的依賴。更重要的是，這種單邊行為可能引發其他國家的效仿，進一步威脅全球經濟的穩定與繁榮。

美國的「黑名單」政策並非首次鬧出笑話。2021年，因缺乏證據，美國國防部最終將小米移出名單。這種缺乏透明度的行為，不僅損害了美國政府的公信力，也讓全球看清了美國濫用國家安全名義、肆意干預市場的霸權行徑。

拜登政府在離任前推出的「1260H章節清單」確實是一項重要舉措，顯示出其在反華政策上的堅定立場。這一行為被視為拜登在任期結束前的「最後的瘋狂」，試圖在反華成績單上再添幾筆。至於即將再次上任的特朗普，他在過去的任期內發動了新冷戰，並對加拿大、巴拿馬和格陵蘭等國家進行恫嚇。雖然拜登和特朗普存在巨大差異，但在打壓競爭對手以維護美國霸權這一目標上，兩者並無本質上的不同，僅在程度上有所差別。

這種情況下，中美之間的競爭將繼續影響全球政治和經濟格局。希望雙方能夠在競爭中找到合作的契機，共同推動全球的和平與發展。這對於世界的長久穩定和繁榮至關重要。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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