10億元軍援+培訓6000名軍人　王毅：支持非洲以非洲方式解決問題

外交部長王毅1月9日在尼日利亞宣布，中國將向非洲國家提供人民幣10億元的無償軍事援助，並幫助非洲培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員。此舉旨在加強非洲的和平與安全能力建設。外交部官網業於今（10）日發布相關訊息。



支持非洲以非洲方式解決問題

王毅9日在尼日利亞首都阿布加（Abuja）與奈國外交部長圖加爾（Yusuf Tuggar）舉行會談，隨後共同會見媒體。他表示，中國堅定支持「非洲人以非洲方式解決非洲問題」，反對外部勢力干涉非洲內政，並支持非洲聯盟和各區域組織發揮建設性作用，透過對話化解矛盾，推動政治解決熱點問題。

2025年1月9日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在阿布加同尼日利亞外長圖加爾舉行會談。（中國外交部官網）

無償軍援與培訓計劃

王毅指出，中國將與非洲建立全球安全倡議夥伴關係，打造合作示範區，並推進安全共築夥伴行動。中方計劃提供10億元人民幣的無償軍事援助，協助非洲培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員。此外，中方將繼續支持非洲常備軍和快速反應部隊建設，助力非洲國家開展維和與反恐行動。

多邊主義與聯合國支持

王毅強調，中國將堅定支持非洲維護正當利益，踐行真正的多邊主義，反對霸權主義和強權政治。他表示，中方在聯合國安理會的一票永遠屬於非洲，並將繼續在多邊場合為非洲國家發聲。同時，作為聯合國第2大維和捐款國，中方將持續支持聯合國在非洲的維和行動。

王毅提到，中國願與非洲共同開展「十大夥伴行動」，利用中非峰會宣布的人民幣3600億元資金支持，深化各領域合作，以發展振興實現非洲的長治久安。他表示，中國將致力於協助非洲消除「不安全的土壤」，推動和平與安全的全面進步。