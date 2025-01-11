王星被賣豬仔引全國關注　中國駐緬、泰使館再籲警惕高薪招聘陷阱

內地演員王星日前在泰國被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區後獲救，引發全國關注。中國駐緬甸、駐泰國大使館分別於1月10日、11日發文，再次提醒中國公民謹防電信詐騙，警惕「高薪招聘」陷阱。



1月10日，中國駐緬甸大使館發文指，近日，多名中國公民求助稱在社交網絡平台遭遇「海外高薪招聘」騙局，被誘騙出境偷渡至緬甸妙瓦底地區從事電信詐騙。中國駐緬甸使領館再次提醒廣大中國公民，警惕電信網絡詐騙，提高防騙識騙意識能力，切勿輕信所謂“海外高薪招聘”信息，以免落入電信詐騙陷阱、生命財產安全受到侵害。如不慎遭遇詐騙，請盡快報警，並向中國駐緬甸使領館求助。

1月11日，中國駐泰使館發文提醒來泰中國公民警惕「高薪招聘」陷阱，不要輕信「高薪工作」、「包機票食宿」等虛假承諾，以免受騙上當

根據中泰免簽協定，入境對方國家從事工作、學習等須事先批準的活動須在入境前辦妥相應簽證。如為免簽入境，請勿在泰從事非法務工等與免簽規定不相符的活動。來泰中國同胞在泰期間如人身安全和合法權益受到侵害，請及時報警，也可由在泰親友或委托他人報警，並聯繫中國駐泰使領館尋求協助。

1月11日淩晨0時55分許，王星從泰國搭乘飛機抵達上海浦東國際機場，此時距離他1月2日從浦東機場乘飛機前往泰國，剛好是第10天。之後，他在微博發文報平安，並感謝祖國，感謝女朋友。