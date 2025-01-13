人行行長：內地房市風險弱化　30城銷售連續3月增長

中國人民銀行行長潘功勝1月13日在第18屆亞洲金融論壇上表示，中國房地產市場經歷30年的長周期繁榮後，風險水平已顯著降低，市場成交總體改善，並從去年10月以來，30個大中城市商品房銷售面積已連續3個月增長。同時，中指研究院最新發布的《2024年12月居民置業意願調查報告》指出，居民購房意願穩中有升，置業需求持續回暖。



潘功勝指出，「我們從供需兩端綜合施策，優化調整房地產金融政策、優化相關的稅收政策，加上經營主體通過調整經營策略、債務重組等方式進行的自我修復，房地產市場的風險水平已大幅弱化，市場成交水平總體改善。」他補充道，近期中央明確提出，地方政府專項債券可用於回收閒置存量土地、收儲新增土地及收購存量商品房，將加速去庫存，推動市場止跌回穩。

人行行長潘功勝表示，支持房地產市場風險化解和健康發展。（REUTERS/Tingshu Wang TPX IMAGES OF THE DAY）

根據中指研究院的報告，去年12月底居民購房意願較11月上升0.8個百分點，佔比達18％，較7月低位回升3.1個百分點。同時，重點城市居民到樓盤看房及咨詢比例增加，12月達到48％，單月增長4.7個百分點，創下近一年新高。

報告分析認為，市場買賣雙方博弈仍在持續，居民置業意願呈現波動改善趨勢，房市或將逐步進入探底企穩階段。