鄰居裝修拆承重　東莞800萬別墅成危房　業主憂：總有一天塌下來

近日，東莞高埗鎮新世紀頤龍灣小區業主王先生報料稱，其同棟劉先生的別墅因裝修拆除部份梁柱，導致自家地板開裂，被評定為Csu級危房。經修復後，劉先生家進行「二次拆除」，導致自家裂縫增加，安全堪憂。對此，劉先生否認是其施工導致王家出現裂縫，並稱「是他自己加建（造成）的，跟我沒關系，我也是受害者，我兩年來一塊磚都沒建上去」。目前雙方均各執一詞。



據《羊城晚報》報道，王家房屋均有不同程度的開裂線，而劉家別墅現場已停工，其樓板、樓梯已破穿，鋼筋裸露，多根梁柱被拆除。目前，東莞市、鎮兩級住建局已介入處理此事。



鄰居裝修致使自家別墅多處出現裂縫

據王先生介紹，他十多年前來到東莞創業，並在五年前斥資八百多萬元（人民幣）購置了高埗鎮新世紀頤龍灣雙拼別墅中的其中一棟，653-02號房產，並於2022年開始裝修。

然而，2023年2月26日，隔壁653-01號房的業主秦女士與丈夫劉先生開始裝修房屋，期間非法拆除了共用梁體和支撐承重柱，，從一樓到三樓進行了一系列非法拆除擴建活動。這一行為直接導致了王先生家房屋主體受損，主體失衡，安全性能大打折扣，房屋地板也出現了震裂現象。

王先生稱，五年前購買此別墅，原本計劃在2023年裝修結束後入住。然而，就在自家裝修接近尾聲之時，鄰居秦女士家開始裝修。王先生指著二樓和三樓幾個房間地面上的裂縫說，鄰居家裝修前這些裂縫並不存在，就是在秦女士家裝修後不久，自家幾個房間內陸續出現各類裂縫，其中多個房間的櫃子還出現了傾斜現象。

王先生說，「二、三樓的地板都有開裂，房屋存在安全隱患」，「我家房屋的地板都被震裂開了」。「很顯然，是房屋主體結構出現問題，才會出現屋內樓板裂縫，櫃子傾斜的情況。」

面對這一困境，王先生最初希望通過和平方式解決問題，但未能如願。2023年3月21日，新世紀頤龍灣物業組織雙方進行調解，並提議共同尋找有資質的建築設計公司進行安全鑒定。但劉先生夫婦當日表示同意，可隨後卻反悔。

地板開裂。

王先生認為，劉先生夫婦的裝修行為嚴重侵害了他的合法權益，使他的房屋淪為危房，不具備居住條件。「我們是老鄉，之前我也多次和和氣氣地找他談這件事，但是他根本不理睬，無奈之下我只好向相關部門投訴。」王先生還提及，他多次嘗試與劉先生夫婦溝通，可對方態度強硬，甚至採用威脅手段，這讓他既無奈又憤怒。

物業認為，鄰居私自打拆承重部份是違建行為，並發出違章裝修施工處理通知單。然而並未能阻止劉家施工。物業只得對其進行斷電，並將情況上報鎮住建、城管等部門。王先生同步將情況向省、市住建部門反映，希望劉家能恢復原狀。

住建等多部門介入後協調處理無果

隨後，王先生多次向廣東省住房和城鄉建設廳、東莞市住房和城鄉建設局以及高埗鎮住房和城鄉建設局等相關部門投訴。2023年5月10日，在高埗鎮綜合治理辦公室的協調下，雙方簽訂房屋施工裝修協議書，並同意由劉先生指定的廣東廣達建設集團有限公司進行安全鑒定。然而，劉先生後續卻找各種理由拒不執行鑒定，導致事情一度陷入僵局。

2023年5月22日，高埗鎮住房和城鄉建設局向新世紀豪園業管理有限公司和新世紀頤龍灣一期653-01單元業主劉先生下達《工程質量安全停工整改通知書》：「經檢查,發現你單位施工位於匯龍灣一期653-01單元的工程存在下列嚴重質量安全隱患：1、違法改建、擴建，擅自拆除部份承重結構（粱、板、柱）；2、要求恢覆原狀結構，並經鑒定合格才可以使用。」

直到2023年6月14日，在多方協調下，劉先生才委託唐友根與廣東廣達建設集團有限公司進行安全鑒定委託，並簽訂委託鑒定合同。根據廣東廣達建設集團有限公司出具的鑒定報告顯示，房屋結構安全性評定為C級（部份承重結構承載力不能滿足正常使用要求，局部出現險情，構成局部危房‌），需要依據法律及安全規定進行修覆和加固。

據了解，該鑒定和維修費用共計24萬余元，經過多部門協調，劉先生一家僅支付了十多萬元，為了盡快解決此事，新世紀頤龍灣物業支付了9.2萬元。根據廣東廣達建設集團有限公司的鑑定報告，維修加固後，房屋的結構安全性評定為B級，滿足結構使用安全要求，其限期安全檢查時間為5年，在正常使用條件下，下次檢查時間為2028年08月前。

時隔一年鄰居再裝修 房體再次受損

「我以為這件事情終於了解了，不用在煩心了。然而，令人意想不到的是，2024年09月12日劉先生夫婦的房屋開始裝修時，又開始打拆墻體和樓面。」王先生得知後發現自家房屋主體再次受損，主體失衡達不到房屋原設計的安全要求，房屋受力失衡，修好的地板再次全部裂開，安裝在房間的櫃子傾斜，導致其無法入住。「擔心繼續下去，總有一天會傾塌下來。」王先生憂心忡忡地說。

事情再一次回到了原點，這讓王先生有點措手不及，然而更多的確實無奈與無助，只好再次向相關部門投訴，並希望此事能夠得到最終解決。

新世紀頤龍灣一期653-01單元別墅地面建築的周圍墻體幾乎都已經被拆除，該建築的二層和三層樓板也有多處被拆除，通往一層的樓梯也被拆除，電梯間附近的一處梁柱也被拆除，與王先生家相鄰的樓板多處被打穿樓板連接墻的鋼筋也被切斷，一樓屋內地面墊高了約一米，並向外擴建約一米寬， 整個建築鋼筋裸露，現場更是一片狼藉。

劉家別墅三樓現狀。

劉家別墅已拆除一片狼藉。（羊城晚報）

然而對此，鄰居劉先生和秦女士均為就此事作出任何回應。

「小區業主裝修的時候偶爾會有一些改建，這是正常現象，653-01單元業主在裝修前向物業備了案，但是沒想到，業主在裝修的時候會這麽幹。我們發現後，也是第一時間向業主下發了停工通知書，同時，將此事向告知城管和住建部門。」新世紀頤龍灣小區的物業新世紀豪園業管理有限公司黃經理表示，物業一直在積極參與雙方的調解工作，盡力協調相關部門處理此事。他們期望雙方能和平解決糾紛，只是由於雙方分歧過大，問題一直未能解決。物業更是多次勸說劉先生按鑒定報告加固，同時，也希望王先生能理解他們的難處，不要過於激動和偏激。

2024年12月25日，住建部門相關工作人員到現場調查取證，目前，正在跟進處理此事。

截至目前，這場因鄰居裝修而引發的房屋受損糾紛仍懸而未決。王先生表示，會繼續堅持維權，希望相關部門給予公正處理。他要求劉先生夫婦按照鑒定報告進行加固和修覆，並對自身損失給予賠償。同時，他也希望相關部門能加強對類似事件的監管和打擊力度，避免類似事件再次發生。

律師建議：業主有權依據鑒定結果索賠

針對此事，廣東盈隆律師事務所律師張鵬指出，依據《中華人民共和國民法典》相關規定，不動產的相鄰權利人應當按照有利生產、方便生活、團結互助、公平合理的原則，正確處理相鄰關系。如果劉先生夫婦的裝修行為確實對王先生的房屋造成了損害，他們應當承擔停止侵害、排除妨礙、恢覆原狀、賠償損失等民事責任。

此外，根據《中華人民共和國建築法》和《建設工程質量管理條例》，任何單位和個人不得擅自變動房屋建築主體和承重結構，違者將承擔相應的法律責任。如果劉先生夫婦未經批准擅自變動房屋主體結構，他們可能面臨行政處罰，包括但不限於罰款、責令改正等處罰措施。

在司法訴訟方面，張鵬建議王先生應當及時向法院提起訴訟。在訴訟過程中，王先生可以申請法院對房屋損害情況進行鑒定。這一鑒定具有重要的證據意義，它能夠準確確定房屋受損的程度、範圍以及與劉先生夫婦裝修行為之間的因果關系等關鍵問題。依據鑒定結果，王先生能夠更有力地要求劉先生夫婦承擔相應的賠償責任。同時，法院會根據雙方提供的證據以及相關法律法規的規定，對案件進行公正的審理和判決，以維護王先生的合法權益。

【本文轉載自《羊城晚報》】

