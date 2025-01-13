軍工反腐延燒「航天系」　湖南航天前黨委書記焦繼革被查

近期，中國軍工領域反腐浪潮再度擴大。據中紀委網站1月11日通報，湖南航天有限責任公司前黨委書記、董事長焦繼革因涉嫌嚴重違紀違法，正接受航天科工紀檢監察組與陝西省監委的紀律審查和監察調查。焦繼革成為近期航天系統內又一名落馬的高層官員。



根據公開信息，焦繼革於2023年7月底被免去湖南航天有限責任公司黨委書記職務，並建議不再擔任董事長職務，由鮑斌接任。他被查時距免職已近半年。

中紀委網站11日稱，湖南航天前黨委書記、董事長焦繼革涉嫌嚴重違紀違法，正接受航天科工紀檢監察組、陝西省監委紀律審查和監察調查。（北京日報客戶端）

公開信息顯示，現年55歲的焦繼革是河南鄭州人，曾任中國航天科工集團第九研究院副院長、中國航天科工第六研究院院長等職務，並在航天科工系統內部多次擔任高層職位，被形容為一名「從內部成長起來的幹部」。

綜合媒體報道，近期中國航天系統內高層頻頻傳出異動與負面消息。據報道，工信部長金壯龍缺席中紀委大會引發關注；中國國家航天局局長張克儉日前被免職，其工信部副部長、國家原子能機構主任等職務也一併被撤。此外，前湖南省委書記許達哲連續2個月缺席全國人大常委會會議，安徽省委常委、合肥市委書記張紅文則「神隱」近1個月。

航天系以外，去年12月晉銜儀式中缺席的4名上將，包括陸軍司令員李橋銘、前陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智及武警司令員王春寧，至今仍未公開露面。前上海市委常委朱芝松、前航天科工集團董事長袁潔等人也陸續傳出被查消息，顯示中國高層反腐力度持續加大。