中紀委點名新增民生領域反腐　分析：聚焦基層爭取民心

中共二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議於1月8日閉幕，並發布會議公報，明確今年反腐將聚焦11個重點領域，新增消防、高校、體育和開發區。專家分析指出，此舉意在深化重點領域整治，同時透過觸及民生痛點，爭取更多民意支持。



根據《新華社》報道，本次全會提出要深刻把握反腐形勢的複雜性，強調要一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」，堅定打贏反腐持久戰。中共總書記習近平在全會開幕時亦表態，將堅決打好這場攻堅戰，並對新增的反腐領域作出部署。

新增的消防、高校、體育和開發區領域，與民眾切身利益關係密切，成為此次反腐重點。《聯合早報》援引北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍說法指出，消防領域可能存在亂收費等腐敗行為，讓民眾感到尤為反感。他以具體例子說明，比如有人掉進坑裡，或車禍需要消防切割鐵塊救人，這些看似公共服務的環節，卻可能藏著亂象。

唐任伍認為，高校和醫藥領域的腐敗問題同樣敏感，直接涉及孩子上學和民眾就醫等核心需求。

2024年1月8日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席中紀委第三次全體會議並發表講話。（影片截圖）

此外，台灣開南大學人文社會學院院長張執中教授也向《聯合早報》指出，中共此次反腐範圍涵蓋資金密集領域如金融、國企，同時觸及基層民眾關注的殯葬、醫保等方面，顯示中共高層希望藉此繼續鞏固民意支持；中紀委全會下達這個意思後，責任就落在地方去執行。

此次全會總結2024年反腐工作時指出，過去一年，中紀委已縱深推進金融、國企、能源等領域的反腐鬥爭，嚴肅查處政商勾連腐敗、新型腐敗和隱性腐敗，並強調受賄行賄一起查。全會還提出，要加強對領導幹部配偶及子女違規經商的監督，完善重點行賄人懲戒機制，並透過大數據技術進一步提升反腐效率。

張執中指出，中共已建立龐大的數據庫，能快速掌握腐敗信息及涉案人之間的關係網，這為反腐行動提供了技術支撐，「這是中共領導人自十八大以來，做得比較完整的一塊」。

全會還強調，要深入解決基層腐敗問題，聚焦民生痛點，如校園餐、醫保基金管理等問題，並推進殯葬亂象整治專項行動。公報特別提及，要因地制宜選擇整治重點，讓反腐行動成果「讓群眾可感可及」。