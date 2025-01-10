習近平為何要求反腐「一步不停歇、半步不退讓」

中共中央總書記、國家主席近平6日在中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議上發表重要講話，強調堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰，明確要求「一步不停歇、半步不退讓」。

當前，新時代反腐敗鬥爭進入第13個年頭，在此次中央紀委全會上，習近平再釋反腐強音並作出戰略部署。有內地學者表示，「一步不停歇、半步不退讓」的表述兼具時間廣度和反腐力度，彰顯中共對待腐敗問題的鮮明態度一以貫之。



習近平強調堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰，明確要求「一步不停歇、半步不退讓」。（資料圖片）

「新時代以來，中共推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭力度之大前所未有，『一步不停歇』着重表明反腐敗鬥爭策略將保持延續性。」北京大學公共政策研究中心副主任莊德水分析說。

「打虎拍蠅」不停歇，糾風治亂不止步，新時代十多年來史無前例的反腐敗鬥爭已經證明，無論職務多高、貢獻多大，只要搞腐敗就絕不姑息。一系列數據是有力注腳。據統計，僅在2024年，中央紀委國家監委網站公開發布的落馬中管幹部達58名，多名身居高位的「一把手」任上被查，反腐利劍始終高懸。中共二十大以來，全國監察機關查處群眾身邊不正之風和腐敗問題76.8萬件、處分62.8萬人，「鐵拳頭」懲治「微腐敗」不斷取得成效。

這次中央紀委全會上，習近平作出最新判斷指出，「當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜。腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。」

習近平作出最新判斷指出，「當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜」。圖片為秦剛。（Reuters）

「習近平總書記對反腐敗鬥爭形勢作出清醒判斷，以『一步不停歇』深刻闡明反腐敗鬥爭永遠在路上的政治決心。」北京廉政建設研究基地副主任宋偉說。

從二十屆中央紀委三次全會上提出「反腐敗絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲」，到去年底在中共中央政治局民主生活會上明確「對反腐敗鬥爭形勢要異常清醒、態度要異常堅決」，再到此次中央紀委全會上指出「任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤」，習近平多次直面問題、警示全黨，強調堅定不移把反腐敗鬥爭向縱深推進。

「在推進反腐敗鬥爭時，『半步不退讓』的表態反映出對於腐敗危害時刻保持的警惕性。」莊德水說，這一表態一錘定音，廓清外界對於反腐敗工作的消極雜音，也表明反腐的堅定決心和信心。

如何將「半步不退讓」的堅決轉化為具體方法論？外界注意到，在本次中央紀委全會上，習近平將「總體戰」和「攻堅戰」「持久戰」並列起來，並系統分析堅決打好反腐敗鬥爭的路徑方法。

官媒央視連續兩年退播出反腐紀錄片。李鐵曾在紀錄片中表示球員時期「最憎恨就是踢假球的人」。（微博影片截圖）

「『總體戰』兼具科學性和戰略性，體現出系統思維和全局觀念。」宋偉認為，反腐敗鬥爭關乎大局，其本身是一項系統性工作。一系列新表述不僅推動中共對反腐敗鬥爭認識持續深化，也將進一步拓展反腐敗治理手段。

「把中央八項規定作為鐵規矩、硬杠杠，嚴肅查處頂風違紀、隱形變異的『四風』問題」「始終保持反腐敗高壓態勢，對重點問題、重點領域、重點對象着重抓、着力查」「以『同查』嚴懲風腐交織問題，以『同治』鏟除風腐共性根源」……此番圍繞堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰作出的具體部署，受到外界高度關注。

學者表示，這些部署在保持政策延續性的基礎上，因應形勢變化作出調整，既可保證反腐敗鬥爭長期以來取得的成效，也可從根源上防治腐敗問題的滋生蔓延，將以全面從嚴治黨新成效為推進中國式現代化提供堅強保障。

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