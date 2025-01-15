廣東兩會｜2024年廣東GDP突破14萬億元　連續36年全國居冠

今日（15日），廣東省省長王偉中在廣東省第十四屆人民代表大會第三次會議上作政府工作報告，總結回顧了2024的成就。並宣布廣東省2024生產總值（GDP）突破14 萬億（兆）大關，連續36年居全國首位。



王偉中表示，2024年是廣東改革發展歷程上具有重要意義的一年。面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，廣東省迎難而上、頂壓前行，堅定扛起經濟大省挑大樑的責任擔當，全力推動經濟運行總體平穩、穩中有進。預計全省地區生產總值邁上14萬億元新臺階、連續36年居全國首位。

王偉中介紹，2024年廣東省進出口總額突破9萬億元、增長9.8%，總量連續39年居全國首位，貢獻了全國超4成的貿易增量。規模以上工業增加值增長4.2%，規模以上工業企業約7.4萬家。地方一般公共預算收入1.35萬億元，連續34年居全國首位。旅遊總收入突破萬億元，海洋生產總值突破2萬億元。經營主體淨增98萬戶、突破1900萬戶，其中企業超830萬戶，總量均居全國第一。城鎮調查失業率平均爲5%，城鎮新增就業超143萬人、超額完成國家下達的110萬人年度任務。

預計2024年全省研發經費支出約5100億元、研發投入強度3.6%左右，高新技術企業約7.7萬家，區域創新能力連續8年全國第一；「深圳一香港一廣州」科技集群創新指數連續5年居全球第二。