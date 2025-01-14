廣東省政協委員：強化大灣區「軟」聯通　關注涉外法治人才培養

2025廣東兩會召開前夕，廣東省政協委員、中石化（香港）集團供應鏈總監林至穎接受GDToday專訪時透露，今年將聚焦如何進一步強化粵港澳大灣區的「軟」聯通，推動區域一體化進程；廣東省政協委員、香港大律師吳英鵬介紹，今年將重點關注粵港澳大灣區的規則銜接、機制對接，以及涉外法治人才的培養，以確保大灣區生產要素的自由流動。



林至穎：從「硬聯通」「軟聯通」邁向「心聯通」，做真正的「大灣區人」

今年，林至穎將目光鎖定在粵港澳大灣區的「互聯互通」上。他指出，在大灣區建設的當下，跨境支付系統的進一步完善以及醫療等關鍵行業數據的互通互認是亟待突破的關鍵點，並強調了建立大灣區服務業標準對於加速市場一體化進程的至關重要的作用。

林至穎認為，低空經濟有望成為大灣區新的經濟增長點，尤其在跨境物流和載人短途運輸航線方面大有可為。但他也指出，粵澳兩地在空域管制和法律方面的不統一，以及香港獨特的地理條件和環境因素，都是需要克服的挑戰。 「我們可以在物流領域先行先試，推動短途跨境物流的發展，并在監管和安全方面做好配套措施，為低空經濟的穩健發展保駕護航。」

廣東省政協委員、中石化（香港）集團供應鏈總監林至穎。（影片截圖）

随着「澳車北上」「港車北上」政策相繼實施，港珠澳大橋車流量創歷史新高，也成為港澳旅客「北上」出行的熱門通道之一，更擴大了大橋外貿「朋友圈」，目前經港珠澳大橋口岸進出口貨物收發地已實現內地31個省（自治區、直轄市）全覆蓋，市場涉及國家（地區）超過230個。

林至穎認為，珠澳大橋不僅極大地促進了粵港澳三地之間的人員往來和物資流通，還帶動了周邊相關產業的蓬勃發展。 「港珠澳大橋去年舉辦多項體育活動，如自行車賽和馬拉松比賽等，不僅提升了大橋的使用率，還豐富了大橋的經濟內涵，為區域經濟發展注入了新活力。」

他還指出，港珠澳大橋的發展與香港國際機場的擴建緊密相連，相得益彰，為大灣區借助香港國際機場及港珠澳大橋的國際貨運業務拓展無限可能。面向未來，如何融合這些優勢，進一步激發物流等相關產業的活力，將是港珠澳大橋發展的關鍵課題。

林至穎認為，珠澳大橋不僅極大地促進了粵港澳三地之間的人員往來和物資流通，還帶動了周邊相關產業的蓬勃發展。（影片截圖）

他建議，應聚焦物流的高效運作，深度挖掘大橋的經濟潛力。此外，通過拓展空港業務，例如海空聯運、陸空聯運等創新模式，不斷充實和延展大橋的經濟版圖，將其鍛造為區域經濟增長的動力引擎。「港珠澳大橋絕非僅僅是一座連接兩地的橋樑，而是具備強大經濟輻射效應的關鍵設施。它能夠與周邊的基礎設施無縫對接，實現更深層次的互聯互通，進而推動物流、人流、資金流的高效循環，甚至催生新產業的蓬勃興起。這正是港珠澳大橋最為重要的意義所在。」

林至穎表示，為促進大灣區不同城市居民在生活與情感層面的深度融合，真正培養起作為「大灣區人」的認同感，未來的工作不僅要持續加強基礎設施「硬聯通」、規則機制「軟聯通」，更要重視港澳居民「心聯通」的建設。

吳英鵬：港澳律師在內地助力培養涉外法治人才，大有可為

廣東省政協委員、香港大律師吳英鵬認為，大灣區的法治建設，是推動區域融合發展、提升國際競争力的關鍵所在。

廣東省政協委員、香港大律師吳英鵬。（影片截圖）

他指出，近年來，大灣區法律服務領域的規則銜接和機制對接取得顯著成效。其中，港澳律師粵港澳大灣區內地九市執業試點工作，更是成為法治建設的一大亮點。截至2024年12月，約有1000名港澳律師通過大灣區律師執業考試，其中近500人領取大灣區律師執業證書，覆蓋大灣區9市，其中加入廣州律所的超過100名。

吳英鵬認為，未來應持續完善和深化粵港澳大灣區律師制度，鼓勵粵港澳三地律師、律所以更多元、更靈活的方式開展合作。同時，充分發揮港澳律師在內地培養涉外法治人才的優勢，推薦內地律師到國際律師組織或法律機構，甚至海外任職。

吳英鵬認為，要充分發揮港澳律師在內地培養涉外法治人才的優勢，推薦內地律師到國際律師組織或法律機構，甚至海外任職。（影片截圖）

他介紹，內地有完善的大陸法成文法，如民法典，香港在普通法下也有與國際接軌的完善民事法律，為大灣區市場主體和海外投資者提供了更多選擇。他建議，應進一步推進經貿往來中的規則銜接和機制對接，以確保大灣區生產要素自由流動，促進統一市場的形成。