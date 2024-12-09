人事變動｜廣東人大召開第十四次會議　免去張新廣東省副省長之職

12月9日下午，廣東省十四屆人大常委會第十四次會議在廣州召開，會議決定免去張新廣東省副省長職務。



廣東省人大常委會主任黃楚平主持會議，副主任黃寧生、葉貞琴、張碩輔、肖亞非、劉雅紅、譚玲，黨組成員呂業升，秘書長許紅出席會議。會議聽取省人民政府有關人事任免事項的說明。

經表決，決定免去張新的廣東省人民政府副省長職務；經表決，通過省十四屆人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告，張新的省十四屆人大代表資格終止。

廣東省人大免去張新廣東省副省長之職。（網絡資源圖）

王衍詩等常委會委員出席會議。省人民政府、省監委、省法院、省檢察院有關負責人員陳良賢、張海波等列席本次全體會議。

負責商務口岸自貿等工作 分管商務廳等部門

公開資料顯示，張新，男，漢族，1967年12月生，研究生，中共黨員，現任廣東省政府副省長、黨組成員。任職副省長時，負責商務、口岸、自貿、金融、供銷社方面工作，分管省商務廳、供銷社、貿促會。

同時聯繫省委外辦、金融辦、台辦、港澳辦，省僑辦，省僑聯、台聯，中國人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會以及中央金融機構駐粵相關機構和分支機構，商務部、海關總署、香港中聯辦、澳門中聯辦駐粵相關機構。