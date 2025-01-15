KK園區｜中科院博士憶嘗試逃跑被虐：打到下半身變成黑色完全腫脹

中國科學院博士張繼效2022年8月被騙至緬甸妙瓦底的KK園區從事電話、網絡詐騙，受困1年多終於獲救，事件曾在前年引起軒然大波。



張繼效近日接受《環球時報》採訪，透露在園區受虐經過，形容「兩個人把我按在地上，然後拿直徑10厘米粗的一根削圓的木棍打我的屁股、大腿，最後打得下半身都變成黑色，完全腫脹起來，打得我精神恍惚，站都站不穩」。



報道指，2022年，因家人和女友罹患重病，張繼效為籌集手術費辭去了國內月均5000元人民幣薪水的研究員職位，在網上找到一家「中介公司」，該公司為他介紹了一份聲稱在新加坡做翻譯的工作，隨後他作為「豬仔」被騙至妙瓦底。

張繼效在那裡每天被迫工作18個小時，工作內容是偽裝成亞洲女性，通過網絡聊天對北美地區的男性進行詐騙。

張繼效形容，在行騙過程中，「中介公司」也會把整套戲「做足」：「當時，對方要求提供畢業證、英語水平證書、簡歷、三甲醫院的體檢報告、無犯罪記錄等，他們還給我發了一份工作邀請函，甚至出國的機票都是他們給我買的。看起來比較專業，也就信了。」

他又回憶起他在園區遭到毒打和監禁的經歷。他描述，被騙到妙瓦底的人一開始都是想逃出去的，但經過嘗試後才發現，想要逃出去難如登天，也冒著很大的風險。「兩個人把我按在地上，然後拿直徑10厘米粗的一根削圓的木棍打我的屁股、大腿，最後打得下半身都變成黑色，完全腫脹起來，打得我精神恍惚，站都站不穩。」

被關籠子手銬在鋼管上 每天罰站十多個小時

報道指，他被關的地方是用鋼管焊接而成的籠子，裡面關著十多個人，他們有的是因為嘗試逃跑，有的是因為洩密，還有的是因為偷懶。他們的手被銬在鋼管上，每天罰站十多個小時。

張繼效指，他被騙的事情在國內社交媒體上發酵之前，園區的人每天只給他一頓飯吃，而有關他的新聞受到園區「領導」關注後，出於擔心和害怕，他們每天準時給張先生送飯，最終決定把他放回國。2023年9月，在多方努力下，張先生被解救回國。