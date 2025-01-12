妙瓦底成緬甸最活躍電詐園區　胡錫進：斷電斷網將其變成「死區」

內地演員王星（星星）日前在泰國被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區後獲救，引發全國關注。事件不僅掀出更多受害者，陳奕迅和趙本山亦相繼宣佈取消在泰國曼谷的演出或延期。

對於如何解決電騙問題，1月11日，《環球時報》特約評論員、前任總編輯胡錫進在其微信公眾號發文，提出泰國方面應採取斷電斷網，將妙瓦底變成一個「死區」。



胡錫進。（視覺中國）

胡錫進表示，因王星事件導致的中國人取消今年春節檔前往泰國的退潮仍在發酵，他認為，對於這種發酵順其自然就好。雖然這件事屬於「中國人害中國人」，但它發生在泰國領土上，而且不斷有新的騙綁在該國爆出，中國公眾用腳投票，會給泰國政府帶來必須嚴厲打擊在該國騙綁中國人的壓力。這種壓力是世間公道和正義的題中之義。

胡錫進指出，妙瓦底已被包括《大公報》記者的現場採訪證實，它就是緬甸目前最活躍的電詐園區之一，該處興建了各種現代設施，與對面泰國的毗鄰地區形成鮮明對照，比緬甸其他地區更顯繁華。

圖為緬甸「豬仔」煉獄「KK園區」。（bilibili.com）

1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

胡錫進認為，中泰兩國應當共同採取措施，毀了那個園區。據報道，該處的供電和網絡都依賴泰國提供服務，中國顯然有能力對那些服務商施加強大壓力，要求它們對妙瓦底實施包括斷電斷網的制裁，把它變成一個「死區」。

他表示，電詐、尤其是電詐集團綁架中國人，強迫他們成為「奴工」，是令人發指的罪行。據國際反詐聯盟推斷的數據，電詐給中國民間一年造成的經濟損失約佔GDP的2.4%，在各國中排第十位。它可能有點誇大，但即使去掉一個百分點，也比中國一年的軍費還要高。

泰國湄索警察局公布了一張疑似王星的近照，照片裡的他剃了頭髮，穿著一身白色運動服，腿上有紅斑。

內地演員王星獲救。（ＣＧＴＮ）

胡錫進稱，對電詐實施更強有力的打擊，可以挽回對中國經濟的巨大損失，而且它在道義上充滿正當和說服力。中國在反電詐的問題上更加強硬，出手更重，高度契合國內的民意，在國際上也沒人有理由反對。

胡錫進最後指出，電詐難絕有非常複雜的原因，無論怎麽做，完全禁絕都會很難。但在這個過程中，中國必須立威，中國人民需要揚眉吐氣。2023年中國搗毀緬北果敢電詐「四大家族」，就幹得非常漂亮。他相信，只要電詐繼續猖獗存在，緬北電詐集團的覆滅就不會是電詐集團厄運的最後一幕，雖遠必誅，絕不會是空話。