著名反詐博主：男模楊澤琪身處妙瓦底恒升園區將獲釋　不需付贖金

內地25歲男模特兒楊澤琪的家人近日在微博求助，稱楊澤琪於去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。曾被誘騙至緬北的內地著名反電詐博主郝振東昨日（12日）表示，楊澤琪現正身處緬甸妙瓦底「恒升園區」，將在近日獲釋。



內地25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。（微博）

內地25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。（微博）

內地25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。（微博）

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內媒《封面新聞》報道，楊澤琪的朋友段磊稱，有一位從妙瓦底某園區內被贖出來的人聯繫了他，說曾在園區裡見過楊澤琪，又稱「他們曾在園區一起被毆打」。

楊澤琪的父親楊海濤曾表示，自己是退伍軍人，近日已飛抵泰國曼谷報警求助。

內地著名反電詐博主郝振東昨日（12日）發布影片稱，「經過咱們國家不斷的努力」，加上輿論發酵，楊澤琪已經被找到，他現正身處妙瓦底「恒升園區」，將在近日獲釋。

郝振東又稱，詐騙園區應該不會索要贖金，楊澤琪家人最多要賠償路費。如果事情比較順利，楊澤琪過兩天就能回國。

內地著名反電詐博主郝振東12日表示，楊澤琪現正身處妙瓦底「恒升園區」，將在近日獲釋。（影片截圖）

根據資料，郝振東2020年曾被誘騙到緬北從事詐騙，其後在中國警方協助下逃離，帶走過百份被騙女性資料交給警方，曾接受多家內媒採訪，也被認為是電影《孤注一擲》原型之一。

據早前報道，楊澤琪家屬在微博描述，2024年12月8日，楊澤琪在微信通告群裡看到劇組拍攝通告，並添加通告上的微信參與報名，也通過了視像面試試戲。

2024年12月20日凌晨，楊澤琪在北京大興機場乘坐VZ3719航班，於當地時間早上6:16抵達曼谷素萬那普機場，落地後乘坐劇組接機車輛離開機場。北京時間下午2:59，楊澤琪換乘第二輛劇組安排的車輛，截圖顯示定位已經在泰緬邊境。

2024年12月21日，楊澤琪向朋友發出求救信息。隨後楊澤琪就失聯了，電話關機。朋友接到楊澤琪的求救信息後第一時間與楊澤琪父母取得了聯繫，一起往公安局報警 。

眼角有明顯傷痕

2024年12月29日，楊澤琪與母親打了視像通話報平安，可見楊澤琪身穿黑色服裝坐在凳子上，雙手放於桌面，但眼角有明顯傷痕，本人狀態也明顯不對，隨後電話再次關機失聯。從楊澤琪家屬發的照片可以看到，他們聯繫了中國駐泰國大使館和中國駐緬甸大使館。

母親哭到視力下降 精神崩潰

楊澤琪來自河北省保定市，曾參演過電影，也拍攝了很多平面作品。楊澤琪表姐表示，「察覺楊澤琪有危險後，我們作為家人、朋友第一時間聯繫上了他的父母，他母親的眼睛已經哭到視力下降，精神崩潰」。