緬甸詐騙營‧有片│17歲仔遭虐1年8月變癡呆　無自主意識狂用頭撼牆

河南一名17歲少年落入緬甸電詐組織的魔爪，經歷了長達1年零8個月的非人折磨，受盡虐打。事主去年年底獲釋，但原本健康活潑的少年變得癡癡呆呆，不僅沒有自主意識，對外界感知非常遲鈍，還不時會有用頭撞牆、趴桌子上不動等奇怪行為。



小龍變得癡癡呆呆，不僅沒有自主意識， 對外界感知非常遲鈍， 還不時會有用頭撞牆、趴桌子上不動等奇怪行為。（影片截圖）

小龍變得癡癡呆呆，不僅沒有自主意識， 對外界感知非常遲鈍， 還不時會有用頭撞牆、趴桌子上不動等奇怪行為。（影片截圖）

小龍變得癡癡呆呆，不僅沒有自主意識， 對外界感知非常遲鈍， 還不時會有用頭撞牆、趴桌子上不動等奇怪行為。（影片截圖）

小龍變得癡癡呆呆，不僅沒有自主意識， 對外界感知非常遲鈍， 還不時會有用頭撞牆、趴桌子上不動等奇怪行為。（影片截圖）

內媒河南電視台等報道，2023年上半年，有人對河南少年小龍說到國外打工一個月能賺一兩萬（人民幣，下同）。想著可以給家裡減少負擔，小龍連工作都不知道是什麼就答應了。

後來小龍與父母聯繫上，哭訴說自己被騙到緬甸電詐園區後，先後被轉賣了4家公司，每天的主要工作就是聊天，專門在網上騙40多歲的有錢女性，騙不到就要被罰深蹲、蛙跳，甚至被毒打。他全身都是傷，屁股、大腿被打到化膿，手被打到骨折。

小龍全身都是傷痕。（影片截圖）

在園區，小龍騙不到就要被毒打。他全身都是傷，屁股、大腿被打到化膿，手被打到骨折。（影片截圖）

由於小龍一直沒有業績，精神也出現了異常，經過協商，園區老闆同意放人，小龍的父母在去年年底最終花了20萬將小龍贖回。

可是讓小龍父母心痛的是， 小龍獲釋時沒有自主意識， 對外界感知非常遲鈍， 渾身肌肉緊繃、行動僵硬、害怕觸碰，甚至時不時有用頭撞牆、趴桌子上不動等奇怪行為。

小龍變得癡癡呆呆。（影片截圖）

小龍變得癡癡呆呆。（影片截圖）

小龍曾說，他在園區裡幾乎每天都是8點上班凌晨12點下班， 除了吃飯的一個小時， 其餘時間都在和「客戶」打字聊天， 如果騙不到人就要被體罰。小龍父母懷疑，小龍的奇怪行為跟體罰有關，懷疑他在園區常常要趴著被打。

一家團聚一刻。（影片截圖）

一家團聚一刻。（影片截圖）

小龍父母不得不像小時候一樣，重新教小龍走路、吃飯。

有份協調營救行動的志願者表示， 經過治療，小龍的身體已無外傷， 但精神上受到的傷害無法預估， 需要回國後繼續治療。

小龍父母重新教小龍走路、吃飯。（影片截圖）