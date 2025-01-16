緬甸詐騙 | SIM卡實名制無法保護大家？三大電訊商曾被揭有內鬼

緬甸電訊詐騙園區肆虐，內地SIM卡目前實行實名註冊制，究竟詐騙犯如何規避實名制獲取大量SIM卡，從而對內地民眾實施詐騙，引發輿論關注。前官媒主編胡錫進更認為，中國三大電訊商有必要對此作出公開回應。



內地警方查獲虛擬撥號設備GOIP。（網絡圖片）

內地警方查獲虛擬撥號設備GOIP。（網絡圖片）

內地警方查獲虛擬撥號設備GOIP。（網絡圖片）

內媒《經濟觀察網》等報道，電詐技術鏈大致是有人開卡，有人往國外送卡，有人在國內架設虛擬撥號設備GOIP。

詐騙分子在國內透過誘騙民眾開卡、調動電訊商內部人士等途徑而非法獲取大量真實存在且經過實名註冊的SIM卡後，再插入虛擬撥號技術設備GOIP撥打詐騙電話，因此很難被追蹤。

有電訊相關人士稱，虛擬撥號技術設備支持多張SIM卡同時運作，透過網絡訊號將這些SIM卡的訊號轉換為虛擬撥號訊號，還能在一個設備上同時控制多個號碼。

內地發生過多宗犯罪分子誘騙老年人開電話卡再收走的案例。四川省綿陽涪城區法院就曾公布，有犯罪分子向高齡客戶宣傳開電話卡送50元（人民幣，下同），共收購30多張。經查部分電話卡涉及詐騙案。

河北警方於2020年破獲特大非法買賣SIM卡案，三大內地電訊商內部職員涉案。（央視）

三大電訊商曾被揭有內鬼

也有電訊公司內部人員非法獲取電話卡並協助詐騙分子。央視報道，河北警方曾於2020年破獲特大非法買賣SIM卡、銀行卡案，拘捕22人，其中包括中國移動、中國電信、中國聯通三大內地電訊商內部職員。這些手機卡轉往國外，用於網絡賭博、電信詐騙、洗錢等犯罪活動。

根據浙江省反詐中心，2024年3月，山西朔州有運營商內部工作人員通過欺騙群眾辦理電話卡，這些電話卡被用於電訊網絡詐騙。

胡錫進：電訊商有必要公開回應

胡錫進質疑，中國三大電訊商都採取實名制，那些手機SIM卡如何流到國外、落入電騙集團之手，又如何經註冊驗證，最終進入國內通訊網絡。他認為，「中移動等有必要做一個公開回應」。