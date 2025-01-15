中國公安部：全力協調解救境外被困公民　將打擊妙瓦底等新園區

《央視新聞》1月15日消息，公安部對中國公民被騙至境外後失聯事件高度重視，立即部署各地公安機關全面梳理中國公民在境外失聯、被困情況，全力開展偵查調查工作，同時在外交部門和中國駐外使領館支持協助下，全力協調解救被困人員。



王星被「賣豬仔」在中國內地掀起風波。（視覺中國）

王星被「賣豬仔」在中國內地掀起風波。（視覺中國）

公安機關表示，如遇親屬境外失聯、被困等情況，請及時到屬地公安機關報警，並同步向中國駐外使領館等官方渠道求助。公安機關將第一時間開展偵查調查工作，全力協調有關部門查找解救失聯、被困人員。

公安部有關負責人表示，緬北地區臨近中國邊境的規模化電詐園區被徹底剷除，當地電詐犯罪生存空間被強力擠壓，大批涉詐人員陸續向緬甸妙瓦底、萬海、當陽等縱深地帶轉移。

763名在緬中國籍疑犯已移交中方。（@央視新聞）

763名在緬中國籍疑犯已移交中方。（@央視新聞）

因嚴厲打擊和廣泛宣防的雙重作用，部分電詐園區出現了「用人荒」。境外電詐集團為維繫園區「正常運營」，大肆通過「高薪招募赴境外務工」「免費出境旅遊」等方式誘騙境內人員出境，再採取非法拘禁、綁架等手段強迫其在電詐窩點內從事違法犯罪活動，嚴重侵害人民群眾生命財產安全，社會影響極其惡劣。

公安機關將持續保持對跨境電信網絡詐騙犯罪的嚴打高壓態勢，特別是對緬甸妙瓦底等新的詐騙窩點聚集區，進一步加強國際執法合作力度，聯合相關國家警方開展打擊行動，全力搗毀境外電詐窩點，全力協調解救被困人員。