華為擬回歸全球市場！新機銷往60多個國家和地區　包括香港

據《日經新聞》報道，華為正積極佈局新的全球化戰略，計劃進軍多達60個國家和地區。華為官方相關人士對相關消息予以證實。



華為在香港的廣告牌。（網上圖片）

報道稱，華為的新摺屏產品Mate X6的廣告牌已出現在香港、杜拜和吉隆坡等國際化都市的核心位置，這預示着華為回歸全球市場的決心。

近日，華為常務董事、終端BG董事長余承東在內部發布的《致華為終端全體員工2025新年信》中表示，經過連續五年的制裁與市場挑戰，華為終端業務在2024年展現出了強勁的增長勢頭。

余承東還透露一組引人注目的數據，「在供應嚴重短缺的背景下，華為Pura 70系列的銷量再次突破千萬大關；MatePad系列在國內市場實現持續領先，並創下歷史新高；穿戴設備的發貨量連續三個季度全球領先，鞏固了華為在智能硬件領域的領導地位。同時，全屋智能業務的快速增長使華為的銷售規模在業內位居前列，而鴻蒙智行的交付量在全年也超出預期，達到了43萬輛，扭虧為盈。」

2019年起，美國對華為實施了一系列的制裁措施，限制了華為獲取先進晶片技術和相關軟件服務的能力。2020年，華為在海外市場面臨了供應短缺的問題，手機出貨量大幅下滑。但華為在2024年實現了逆境反彈，智能手機出貨量有了明顯增長。

華為Mate X6手機。（網上圖片）

有研究報告顯示，2024年中國大陸智能手機市場出貨量2.85億台，在兩年下滑後復蘇，按年增長4%。其中vivo以17%的市場份額領跑全年市場，出貨量4930萬台。華為排名第二，出貨量4600萬台，按年增長37%。蘋果、OPPO和榮耀分列第三、第四和第五位，市場份額均為15%。有消息指出，華為計劃在2025年重振旗鼓，目標直指國內手機市場出貨量榜首，並力求在全球市場排名中重返前五。

華為內部相關工作人員也表示，隨着硬件國產化，原生鴻蒙操作系統的推廣應用，華為手機將具備進軍全球市場的可能。

余承東在上述内部信中也表示，鴻蒙原生應用和元服務上架20000+（去年10月底是1.5萬+），鴻蒙開發者超過720萬，生態設備超10億台。「繁榮鴻蒙生態、構建鴻蒙原生智能是支撐我們走向更大勝利的關鍵突破點。」