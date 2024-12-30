華為突然降價衝上熱搜　有高端型號直降2500元引熱議

12月30日，「華為突然降價」登上微博熱搜。《中國證券報》報道，12月29日，華為Pura 70系列、Mate X5等多款手機開啟降價促銷優惠。其中，華為Pura 70 Ultra最高優惠2000元（人民幣，下同），Mate X5優惠2500元。



華為突然降價衝上熱搜。（@科技新一）

據介紹，Pura 70系列是華為於2024年4月推出的高端旗艦手機。在線上華為商城，華為Pura 70 Ultra最多可優惠2000元，優惠後售價7499元起。華為Mate X5摺疊屏手機直降2500元，優惠後售價10499元起。

深圳坂田華為旗艦店Pura 70 Ultra手機促銷 。（中國證券報）

話題衝上微博熱搜，有網民表示，舊機降價很合理：「手機行業來說，如果舊機還想賣的話，確實要降價」「早就該降價了」；也有網民稱後悔買早了 ：「剛出70好不容易搶到，一個月後降價八百，現在又降。。。。產品溢價1300？」

據《21世紀經濟報道》，今年中國市場手機出貨量排名波動明顯。第一季度出貨量前五名分別是華為、OPPO、榮耀、vivo和Apple，但份額非常接近；到了第二季度，中國頭部手機品牌超越Apple，包攬前五，vivo排名第一，而Apple跌至第六；第三季度的排名中，則是OPPO排在第六。