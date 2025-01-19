西安大學生疑墮CS電競騙局失聯被賣園區　中越邊境走水路去向未明

內媒報道，陝西一名19歲男大學生在寒假期間自稱要離家參加電競比賽，近日失聯，廣西警方證實男大學生已在中越邊境出境。有民間救援隊指，大學生被以打電競比賽為由，誘騙出境被賣電詐園區的事並非少見。



事主小段。（《大風新聞》）

內媒《大風新聞》報道，事主小段是西安一所大學的大一學生。小段母親指，在1月11日，學校放寒假，小段便回到家中，「當晚又再次返回西安，說要參加一個CS（一款槍戰競技遊戲）電競比賽，參加後就回去」。

其後小段失聯，母親報警。小段表姐指，小段於1月16日在廣西東興市東興京島風景區出境，那裡是中越邊境。廣西民警也確認小段已經出境。

CS（Counter-Strike）為一款槍戰競技遊戲。

小段的表姐說，「孩子據說是走的水路，得3天左右才能知道具體在哪個國家」。陝西警方計劃和家屬一起去廣西，和廣西的警方對接，爭取把人救回來。

報道引述民間救援隊負責人指，有境外不法分子通過網絡遊戲等方式，誘騙沒有社會經驗的青少年。該負責人說，這些人多為網絡認識，進而取得他人信任，然後以打比賽等方式將人誘騙過來，「西雙版納、南寧地理上靠近我國邊境，所以這類事比較多」。

該負責人提醒道，「家屬遭遇這種情況，切不可直接按照對方要求轉贖金。一般來說，第一次的贖金已經是一個家庭的極限了，不法分子獲得贖金後，會將人轉賣至下一個園區，如果拿不到錢，可能會用很極端的方式處理掉……」「他們是求財，一般不會傷及性命。」