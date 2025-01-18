在泰失聯男模楊澤琪從妙瓦底園區獲釋　報平安影片指甲發黑引關注

內地25歲男模特兒楊澤琪的家人近日在微博求助，稱楊澤琪於去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。



楊澤琪的表姐透露，楊澤琪失聯後，父親就前往泰國尋找。 16日，身在泰國的楊澤琪父親接到警方電話，獲知已找到楊澤琪。1月17日凌晨，模特兒楊澤琪發影片稱已回國，「落地第一時間和大家報平安」，並向親友表示感謝。影片中楊澤琪大拇指指甲發黑，戴著帽子和口罩，引發網民熱議。他則在影片評論區回應「鬥爭時受的傷，小傷而已。」



楊澤琪順利回家。（抖音截圖）

內地25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。（微博）

內地25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。（微博）

內地25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。（微博）

據早前報道，楊澤琪家屬在微博描述，2024年12月8日，楊澤琪在微信通告群裡看到劇組拍攝通告，並添加通告上的微信參與報名，也通過了視像面試試戲。

2024年12月20日凌晨，楊澤琪在北京大興機場乘坐VZ3719航班，於當地時間早上6:16抵達曼谷素萬那普機場，落地後乘坐劇組接機車輛離開機場。北京時間下午2:59，楊澤琪換乘第二輛劇組安排的車輛，截圖顯示定位已經在泰緬邊境。

2024年12月21日，楊澤琪向朋友發出求救信息。隨後楊澤琪就失聯了，電話關機。朋友接到楊澤琪的求救信息後第一時間與楊澤琪父母取得了聯繫，一起往公安局報警 。

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2024年12月29日，楊澤琪與母親打了視像通話報平安，可見楊澤琪身穿黑色服裝坐在凳子上，雙手放於桌面，但眼角有明顯傷痕，本人狀態也明顯不對，隨後電話再次關機失聯。從楊澤琪家屬發的照片可以看到，他們聯繫了中國駐泰國大使館和中國駐緬甸大使館。

之後，楊澤琪的朋友段磊稱，有一位從妙瓦底某園區內被贖出來的人聯繫了他，說曾在園區裡見過楊澤琪，又稱「他們曾在園區一起被毆打」。楊澤琪的父親楊海濤曾表示，自己是退伍軍人，近日已飛抵泰國曼谷報警求助。

曾被誘騙至緬北的內地著名反電詐博主郝振東1月12日表示，楊澤琪現正身處緬甸妙瓦底「恒升園區」，將在近日獲釋。

內地著名反電詐博主郝振東12日表示，楊澤琪現正身處妙瓦底「恒升園區」，將在近日獲釋。（影片截圖）

央視1月17日報道，經公共安全部部署，協調駐外使領館等相關部門工作，王某、孫某強、楊某琪、吳某琪、林某玲、許某寧等人已獲救脫困、安全回國，內媒向楊澤琪家人求證，證實楊澤琪已經回國。