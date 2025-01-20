中美海軍實力落差超20年？俄羅斯報告：中國2049年或達美軍水平

俄羅斯國際事務委員會近日發表一份名為《中國-2049：未來分析》的報告，引發外界對中美海軍實力差距的討論。《俄羅斯衛星通訊社》援引該份報告報道，中國海軍雖然近年在裝備與技術領域取得了顯著進步，但在整體實力上，與美國海軍的差距仍高達20年以上。報告預測，最早要到2049年，中國海軍才可能與美國海軍達到相同水平。



《騰訊網》發表評論指出，解放軍近年來進行了一系列現代化軍事改革，尤其是海軍力量的發展尤為突出。中國海軍從無到有建立了航母體系，並完成從滑躍式起飛到電磁彈射的技術躍進，未來更計劃發展核動力航母。此外，055型驅逐艦、052D型驅逐艦，以及075型兩棲攻擊艦和076型無人機航母等一系列先進艦艇接連服役，成為中國海軍快速崛起的象徵。

055型驅逐艦對中國海軍而言，是一艘具有里程碑意義的軍艦（鼎盛軍事）

然而，俄羅斯的這份報告卻對中國海軍的實力提出保守看法，認為目前中國與美國在海軍裝備數量、海外基地布局以及水下作戰能力等方面存在顯著差距。俄羅斯國際事務委員會在報告中強調，美國海軍目前擁有11艘航空母艦、70艘驅逐艦和33艘大型兩棲艦艇，而中國海軍僅有3艘航空母艦、48艘驅逐艦和11艘大型兩棲艦艇，雙方的總排水量差距更是巨大。此外，美國擁有覆蓋全球的軍事基地網絡，遍佈140多個國家和地區，而中國的唯一海外基地僅設於非洲吉布提，這使得中國海軍在遠洋部署能力上受限。

2024年10月，遼寧艦、山東艦首次開展雙航母編隊演練。（央視頻）

同時，水下作戰能力也被列為中國海軍的弱項之一。報告指出，中國海軍在反潛技術和裝備上仍有較大改進空間，例如性能優越的反潛直升機配置不足。雖然海直20的服役被視為一個突破，但其實力仍無法與美國或俄羅斯的反潛力量相媲美。

解放軍運-8 反潛機（同型機）。（台防部）

儘管如此，中國海軍在技術進步方面的成果同樣獲得肯定。俄羅斯國際事務委員會報告中提到，055型驅逐艦的技術水準已接近甚至超越美軍同類艦艇，電磁彈射技術的應用更使中國航母在某些方面領先於美國。此外，最新服役的殲-35艦載機以及先進預警機的性能，也展現了中國海軍不斷追趕的實力。該報告承認，若是在小規模高科技戰力對抗中，中國海軍已具備一定優勢。

《騰訊網》文章對此認為，俄方對中國海軍的保守評價，可能與其自身的軍事衰落有關。報道指出，俄羅斯對中國軍力快速崛起的心理不無複雜，尤其在俄烏衝突暴露出其軍事實力不足後，俄方難免對中國的快速進步持保留態度。

美軍核動力航母「福特號」（ USS Gerald R. Ford）。（美國海軍福特號Facebook專頁）

此外，報告最後也提到，中國海軍未來的發展方向應以全球常態化軍事存在為目標。隨著海外基地建設和艦艇部署能力的提升，中國海軍可能會逐步改變目前的地緣政治格局，並對美國的海上優勢構成挑戰。

儘管俄羅斯專家認為中國海軍需要20年以上才能追上美國，但分析文章指出，隨著美國老舊艦艇的退役速度加快，中國海軍若持續保持目前的發展步伐，可能不需等到2049年便能迎頭趕上美軍。無論如何，中美海軍之間的實力對比，已成為全球關注的焦點之一。