國產機械狗進化裝微型導彈　結合「大規模殺傷武器」適合潛伏突襲

繼珠海航展上大量無人機和機械狗、機械狼現身之後，國產機械狗再進化裝上微型導彈，這種機械狗能夠調整角度和方向，加上其低矮的身形和難以被熱成像探測的特點，使得它非常適合潛伏突襲。



國產機械狗再進化裝上微型導彈。（網上圖片）

QN202由武漢高德紅外有限公司研發，旨在增強單兵或小分隊作戰單位的火力強度。（網上圖片）

據內媒報道，這款名為「紅翼前鋒」的戰鬥機械狗技術構造相對簡單，普通機械狗背上增加了一座四聯裝微型導彈發射單元，底座可以控制導彈發射單元的方向和角度。機械狗頭部有一個圓柱體裝置，這是Seeker M40紅外導引頭，為4枚微型導彈提供制導。

機械狗背上的微型導彈外形類似於2018年首次亮相的QN202便攜式單兵導彈系統。據悉，QN202由武漢高德紅外有限公司研發，旨在增強單兵或小分隊作戰單位的火力強度。

單枚導彈長0.6米，直徑40毫米，背包式發射器重1.2千克，滿載6枚導彈全重7.2千克，射程2000米，採用紅外制導模式並具有「發射後不管」能力，破甲深度50毫米，殺傷半徑6米。

QN202不僅輕便小巧適用於巷戰環境，而且造價低廉。單枚導彈約2到3萬元人民幣，加上背包式發射器也不到20萬元人民幣，卻能一次齊射至少覆蓋一個排級陣地，對輕裝甲目標和狙擊手具有強大殺傷力。

作為「刺客」，防護並不是首要考慮的因素。如果能發射微型導彈或微型無人機，並由AI操縱，敵人通常不敢確認是否已擊毀。（網上圖片）

國產機械狗。（網上圖片）

報道稱，將這種「大規模殺傷性武器」與戰術靈活性高的機械狗結合，威力巨大。它們可以在交通線附近設伏，發現敵方直升機、裝甲車時發射一兩枚導彈就足夠。雖然這些微型導彈的戰鬥部最多一斤左右，但對無防護目標來說，500克高爆炸藥足以摧毀，即使是裝甲車或重型武裝直升機也難以確保重要部件不受損。

但「紅翼前鋒」戰鬥機械狗本身防護力較弱，一架FPV自殺式無人機甚至一顆手雷都能將其擊毀或癱瘓。不過，作為「刺客」，防護並不是首要考慮的因素。如果能發射微型導彈或微型無人機，並由AI操縱，敵人通常不敢確認是否已擊毀。

此前，紅隼防務還推出過裝載95式自動步槍、班用機槍、榴彈發射器、小型火焰噴射器等多種武器的不同型號戰鬥機械狗，以及偵察型和排爆型等輔助型號。部署方式靈活，可以通過士兵直接部署，也可以通過無人機空投或無人車運輸部署。

此外，模塊化設計也是未來的發展方向之一。如果實現，機械狗的靈活性將進一步拓展，不僅能裝備機槍或微型導彈，甚至可能出現攜帶微型垂發單元的機械狗。