095型潛艦設計圖外流？外媒解析中國未來海軍野心

社群媒體近日流傳一艘疑似中國095型核動力攻擊潛艦的3D視覺化圖像和剖面圖,引發外界高度關注。據《保加利亞軍事網》(BulgarianMilitary.com)報道,這艘潛艦可能是093型潛艦的衍生版本,專家認為,這更可能是最新的095型潛艦,展示了中國在核潛艦技術上的新進展。



從公開資料可見,095型潛艦設計結合傳統攻擊元素與創新技術。潛艦艦首配備6個魚雷發射管,可發射魚雷、巡弋導彈及反艦導彈,具備多樣化武器配置,為現代海戰提供高度靈活性。然而,有專家指出,這類多樣化武器系統可能帶來噪音問題,雖然中方工程師可能已努力降低聲學特徵,但在噪音控制方面或仍不及西方潛艦。

潛艦的指揮與作戰管理中心集成導航系統、作戰控制、通訊設備及武器管理系統,船員能透過先進的聲納和感測器系統即時協調任務。動力方面,095型潛艦搭載核反應器提供持續能源,無需補充燃料,能長期潛航,適合執行秘密行動及深海任務。

據分析,095型潛艦主要目標是保護中國領海,並在南海地區提供戰略優勢。此外,其設計也適合執行遠洋攻勢,作為戰略打擊及偵察巡邏平台。

