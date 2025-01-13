095型潛艦設計圖外流？外媒解析中國未來海軍野心

社群媒體近日流傳一艘疑似中國095型核動力攻擊潛艦的3D視覺化圖像和剖面圖，引發外界高度關注。據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報道，這艘潛艦可能是093型潛艦的衍生版本，專家認為，這更可能是最新的095型潛艦，展示了中國在核潛艦技術上的新進展。



從公開資料可見，095型潛艦設計結合傳統攻擊元素與創新技術。潛艦艦首配備6個魚雷發射管，可發射魚雷、巡弋導彈及反艦導彈，具備多樣化武器配置，為現代海戰提供高度靈活性。然而，有專家指出，這類多樣化武器系統可能帶來噪音問題，雖然中方工程師可能已努力降低聲學特徵，但在噪音控制方面或仍不及西方潛艦。

中方不斷將核潛艦現代化，致力提升靜音和隱形性能，使它們愈來愈難偵測，圖為解放軍核潛艦的資料照。（新華社）

潛艦的指揮與作戰管理中心集成導航系統、作戰控制、通訊設備及武器管理系統，船員能透過先進的聲納和感測器系統即時協調任務。動力方面，095型潛艦搭載核反應器提供持續能源，無需補充燃料，能長期潛航，適合執行秘密行動及深海任務。

據分析，095型潛艦主要目標是保護中國領海，並在南海地區提供戰略優勢。此外，其設計也適合執行遠洋攻勢，作為戰略打擊及偵察巡邏平台。

美國「艾森豪威爾」號航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower）：The U.S. Navy Nimitz-class aircraft carrier USS Dwight D. Eisenhower deploys from Naval Station Norfolk, Virginia, U.S. October 14, 2023. U.S. (REUTERS)

然而，報道指出，095型潛艦與美國的維吉尼亞級（Virginia-class）和海狼級（Seawolf-class）潛艦相比，仍存技術差距。例如，維吉尼亞級潛艦擁有4個魚雷發射管及12個巡弋導彈垂直發射系統，而海狼級則配備8個魚雷發射管，火力和靈活性表現更為突出。

095型潛艦雖具備多種現代化技術，但在未來海戰中的實際表現仍有待觀察。