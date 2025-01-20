2025年度載人航天飛行任務標識公布

1月20日，中國載人航天工程辦公室發布2025年度神舟二十號載人飛行任務、神舟二十一號載人飛行任務、天舟九號飛行任務3次飛行任務標識。



神舟二十號載人飛行任務標識，外框紅色傳承載人飛行使命，內部深藍寓意浩瀚太空。主體神舟飛船徑向對接空間站，太陽翼巧構中文「廿」字（即「二十」）。空間站亮光劃破天際，彰顯航天人向光前行、勇往直前的精神。

神舟二十號載人飛行任務標識，作者馬思然。（微信公眾號＠中國載人航天）

神舟二十一號載人飛行任務標識，以航天員頭盔為視角，凸顯「人」作為宇宙探索的主體。面窗上方，神舟二十一號與空間站於星光中成功對接，組合體下方映照祖國大地，寓意家國情懷。環繞頭盔的兩圓環，既似古代天儀，又象征宇宙星體，傳遞中國人探索宇宙的永恒追求。

神舟二十一號載人飛行任務標識，作者董恬、顧欣。（微信公眾號＠中國載人航天）

天舟九號飛行任務標識，以地球為背景，飛船與空間站交會對接為視覺中心。飛船的動感弧線代表飛行軌跡，傳遞精準和力量的美感。星軌巧繪數字「9」，九顆星辰環繞其間，寓意天舟九號邁向未來，承載著探索太空的遠大理想與團隊協作精神。