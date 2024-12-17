神十九航天員首次出艙刷時長紀錄　宋令東成中國首名出艙「90後」

神舟十九號航天員乘組於12月17日圓滿完成第一次出艙活動。央視新聞引述中國載人航天工程辦公室消息，於北京時間17日晚上9時57分，經過9小時的出艙活動，神舟十九號乘組航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤密切協同，在空間站機械臂和地面科研人員配合支持下，完成了空間站空間碎片防護裝置安裝、艙外設備設施巡檢及處置等任務。



圖為2024年12月17日，神十九號航天員完成首次出艙活動。（央視圖片）

圖為2024年12月17日，神十九號航天員完成首次出艙活動。（央視圖片）

出艙航天員蔡旭哲、宋令東已安全返回問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功，再次刷新中國航天員出艙活動時長紀錄。航天員蔡旭哲時隔兩年再度漫步太空，宋令東成為中國首名進行出艙活動的90後航天員。

按計劃，神舟十九號航天員乘組將繼續執行為期6個月的太空任務，將進行多次出艙活動，開展微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域實（試）驗與應用，完成空間站碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外平台設備安裝與回收等各項任務。