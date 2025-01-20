春運開始！網民分享堵車6小時沒開出廣東　2月4日車流達到最高峰

2025年春節假期8天，期間繼續實施7人座及以下小型客車免收車輛通行費政策。此次春運，疊加探親、旅遊等因素，預計群眾出行半徑有所增長，以中長途及短程高頻兩種出行方式為主，熱門景區及網紅打卡點車流集中。



廣東省整體出行流量將大幅成長，路網將呈現高峰期持續時間較長、壅塞路段增加、潮汐現像明顯等特徵。



1月16日，有網民說自己在滬昆高速上「被堵了5個小時一動也不動」，還有網民表示「浙江堵完，江西堵；江西堵完，湖南還在堵」，更有從廣東東莞出發的朋友稱「開了一個下午，也沒出廣州」，更有網民分享1月19日從廣州番禺出發回四川，在廣西堵了4次，有網民則在19日從廣州白雲出發回湖南婁底共耗時13小時抵達。

有網民分享1月19日從廣州番禺出發回四川，在廣西堵了4次，有網民則在19日從廣州白雲出發回湖南婁底共耗時13小時抵達。

更有從廣東東莞出發的朋友稱「開了一個下午，也沒出廣州」。

1月16日，有網民說自己在滬昆高速上「被堵了5個小時一動也不動」。（小紅書）

有網民表示，廣佛肇高速十幾公里塞了一、兩個小時，深圳出發的人也堵上了「六個小時了，還沒出廣東。」

廣佛肇高速公路。（小紅書）

2月4日將迎來春運新高峰

預計2025年春運期間（1月14日至2月22日），廣東高速公路車流總量約2.81億車次，日均車流量約702萬車次，年比（2024年春運日均車流684萬車次）成長2.62%。

預計春運期間，1月16日會達到春節前的車流小高峰，隨後逐漸下降，1月28日（除夕）高速公路路網車流量達到最低點。春節期間（1月28日至2月4日）車流逐漸升高，2月4日達到最高峰，約879萬車次。

據此前報道，2025年春運從1月14日開始，至2月22日結束，為期40天。全國鐵路預計發送旅客5.1億人次。

1月14日，中國鐵路開通K4292/K4290次海拉爾往返廣州白雲旅客列車，總運行時長63小時15分，行程逾4400公里，是全國目前運行時間最長的春運臨時旅客列車，也是呼倫貝爾地區直達最遠的旅客列車。