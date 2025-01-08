港珠澳大橋穿梭巴士1月14日起加開　春運期間每日往返香港1500班

2025年廣東省春運電視電話會議提到，廣東將增加運力供給，加強綜合運輸銜接。港珠澳大橋穿梭巴士計劃春運期間每天往返香港班次約1500班，同比加開200班次。



1月10日起，在港珠澳大橋珠海口岸辦理預登記服務的航空公司將增至15家。這意味著乘坐封關巴士從珠海前往香港國際機場海天中轉大樓的乘客，手續簡單，全流程花費時間更少，行李托運更省心，同時坐車也能退稅。

乘客只需在發車前60分鐘到港珠澳大橋珠海口岸三樓出入境大廳辦理1次聯檢手續，就可以坐車出發前往香港機場了，車程僅需45分鐘。攜帶較多行李的乘客可直接托運行李。同時，乘坐封關巴士前往香港國際機場轉機，可以申請120港元香港機場離境稅。

2025年春運從1月14日開始，至2月22日結束，共40天。

經廣東省交通運輸廳初步研判，2025年廣東春運將呈現三方面特點：一是隨著春節假期政策調整，加之春節前後學生流、務工流、返鄉流、旅遊流疊加，預計春運期間全省跨區域人員流動量、鐵路客運量、民航客運量有望創新高。二是全省自駕出行保持高位，高速公路車流量將再創歷史新高，保暢通和滿足新能源汽車充電需求面臨較大壓力。三是高峰時段部份重點地區、熱門線路仍需提前做好出行計劃，瓊州海峽、重要跨江跨海通道等地保暢通壓力仍然較大。

廣東省交通運輸廳初步預計2025年春運廣東全社會跨區域出行人員流動量約10.98億人次。

廣東高鐵運力投放比例由2024年的85.5%提升至87.3%，節前出省能力大幅增加，計劃共安排出省列車759.5對、同比增加20.5對；預計廣州白雲國際機場起降航班7.3萬架次，同比增長20%；深圳寶安國際機場起降航班5.2萬架次，同比增長6.1%。

瓊州海峽進島約236萬人次，平均每天約5.90萬人次、同比增長約3%，進島車輛約為58萬車次，平均每天約1.45萬車次、同比增長約5%。為引導車輛有序過海，瓊州海峽已實行「預約過海」模式，非預約請勿前往。