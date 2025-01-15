全程63小時　全國最長春運列車開通　4400公里行程橫跨南北11省區

2025年春運從1月14日開始，至2月22日結束，為期40天。全國鐵路預計發送旅客5.1億人次。

1月14日，中國鐵路開通K4292/K4290次海拉爾往返廣州白雲旅客列車，總運行時長63小時15分，行程逾4400公里，是全國目前運行時間最長的春運臨時旅客列車，也是呼倫貝爾地區直達最遠的旅客列車。



海拉爾前往廣州白雲的K4292次列車票價為412.5元（人民幣，下同）起，截至1月14日下午4時，硬臥和軟臥已售罄，處於候補狀態，硬座和無座仍有小量車票。

中國鐵路開通K4292/K4290次海拉爾往返廣州白雲旅客列車。（小紅書）

此次列車由海拉爾站始發，跨越內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、河北、天津、山東、河南、湖北、湖南、廣東11個省區市，終點站為廣州白雲站，途中停靠43個站。列車停靠時間合計462分鐘，接近8個小時，其中在孝感市花園鎮停靠51分鐘，在齊齊哈爾站、潘陽北站、鄭州站均停靠30分鐘左右。

對於列車停靠時間似乎過長，12306客服表示，由於春運期間客流量非常大，因此開行臨時旅客列車疏散客流，「列車經過樞紐站或大站時，由於客流量較多，停車時間會延長，保證旅客上下車時間足夠。此外，由於該車次運行時間長，中途旅客也需要下車休息」。

開通首日，海拉爾至廣州白雲的K4292次列車售票情況。（鐵路12306）

海拉爾站。（影片截圖）

《澎湃新聞》報道，列車長時間停靠除了與旅客上下車、為列車水箱補充生活用水、行李托運等有關，也有可能是遇到機車換掛和調向。

中國鐵路消息，2025年鐵路春運期間，全國鐵路預計發送旅客5.1億人次，日均發送1275萬人次，節前客流高峰日預計為1月25日（臘月廿六），節後客流高峰日預計為2月4日（正月初七）。1月14日春運首日，全國鐵路預計發送旅客1030萬人次。