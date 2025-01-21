華為聚焦AI推論另闢蹊徑　擴大中國市佔、晶片戰略直指Nvidia霸權

在美國對中國實施AI晶片出口管制之際，華為正透過幫助企業採用自研晶片昇騰（Ascend），聚焦於人工智能（AI）應用中的「推論」任務，試圖擴大中國AI晶片市場佔有率。



根據英國媒體報道，中國主要AI企業目前依賴Nvidia（中國大陸譯「英偉達」，台灣譯「輝達」）繪圖處理器（GPU）訓練大型語言模型，而華為則選擇不挑戰Nvidia晶片在訓練領域的地位，專注於推論應用，押注AI推論需求將隨著聊天機器人等應用增長而升高。

華為內部人士及昇騰晶片的客戶指出，華為目前主要幫助企業通過軟體工具，實現Nvidia和昇騰兩套系統的相容，以翻新Nvidia晶片訓練的AI模型並運行於昇騰晶片上。

華為蘇黎世研究室資深AI研究員薩查洛波洛斯表示，「訓練很重要，但只會進行幾次。我們主要聚焦於最終能服務更多客戶的推論」。

美國出口管制推高需求 華為面臨挑戰

報道提到，由於美國對AI晶片出口實施限制，中國企業無法獲得最先進的GPU，而是被迫採購效能較低的NvidiaH20晶片，儘管如此，H20仍比中國當地其他選擇更有吸引力。據SemiAnalysis估算，Nvidia去年在中國大陸出貨100萬組H20晶片，銷售額高達120億美元，為昇騰910B的兩倍。

儘管如此，華為即將發布的昇騰910C晶片，預料將改善現有軟硬體系統，降低企業轉換的難度。分析師指出，華為在製造產能方面仍面臨供應限制，美國的出口管制和中國晶圓廠依賴舊設備的現狀，也增加了華為的挑戰。

華為推出的AI芯片「昇騰910」，號稱算力最強的CPU。（視覺中國）

市場競爭加劇 華為與Nvidia正面交鋒

據華為員工透露，昇騰晶片的設計能力已顯著提升，未來可能削弱Nvidia在中國AI晶片市場的領先地位。SemiAnalysis首席分析師帕特爾指出，華為的製造產能正迅速擴大，Nvidia的優勢幅度正在縮小。

然而，中國當地產業人士對華為的AI晶片計劃持審慎態度，有潛在客戶反映晶片供應不足，可能對華為進一步擴展市場形成掣肘。