IT男閃婚遭勒索千萬自殺　前妻當庭認罪認罰　檢方建議判監逾10年

2017年9月，內地手機軟件「WePhone」創始人蘇享茂跳樓自殺身亡。他在網上留下的一封「遺書」指出，前妻翟欣欣向他勒索1000萬（人民幣，下同）和一處房產，甚至威脅摧毀其一手創辦的WePhone，最終把他逼上絕路。



1月21日（周二），翟欣欣涉嫌敲詐勒索罪案在北京市海澱區法院山後人民法庭結束一審，內媒指翟欣欣已認罪認罰，將擇期宣判。



翟欣欣。（網絡圖片）

翟欣欣。（網絡圖片）

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據《封面新聞》報道，庭審結束後，蘇享茂家人表示翟欣欣出庭參加了審理，「她認罪認罰，態度還可以。具體認罪程度、認罰數額，還不方便講。我們都在等待擇日宣判」。

《中國新聞週刊》從相關人士處獲悉，翟欣欣在檢察階段已認罪認罰，由於本案數額特別巨大，並造成嚴重後果，檢方給出的量刑建議是10年6個月到12年。

蘇享茂的姐姐向《中國新聞週刊》表示，翟欣欣在庭審過程中向蘇享茂表達了歉意，「我們不接受她道歉」。

內媒早前報道，2017年9月，WePhone的創始人蘇享茂跳樓身亡，並留下遺書稱自殺與前妻翟欣欣有關。

據蘇享茂的遺書顯示，2017年3月30日，二人通過婚戀網站認識；同年6月7日領證，並在同年7月18日辦理離婚手續。遺書稱「資金鏈斷裂，我很絕望」，提到前妻翟欣欣向他勒索1000萬和一處房產，甚至威脅摧毀其一手創辦的WePhone，最終把他逼上絕路。

2018年，蘇享茂家屬提起民事訴訟，將翟欣欣告上法庭，要求法院撤銷蘇享茂價值近千萬的贈與，並要求對方返還近百萬現金。2023年3月，北京市朝陽區法院一審宣判，判決翟欣欣退還蘇享茂家屬現金、汽車共近千萬以及撤銷翟欣欣海南、北京兩套房產的個人擁有權。

案件民事一審判決中，分別就蘇、翟二人的贈與合約糾紛和離婚後財產糾紛進行了判決。

離婚後財產糾紛一案判決書顯示，翟欣欣在離婚過程中採取脅迫手段，使蘇享茂陷於恐懼而作出非自願意思的表示，符合可撤銷行為法律特徵。翟欣欣需退還蘇享茂家屬660萬元。此外，法院還判決，撤銷翟欣欣對二人置於海南和北京的兩套房屋的個人擁有權。