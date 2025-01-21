昆明市長劉佳晨任上被查　曾因4小時完成全馬被稱「跑最快市長」

據雲南省紀委監委周二（1月21日）消息，雲南省昆明市委副書記、市長劉佳晨涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受雲南省紀委監委紀律審查和監察調查。



劉佳晨。（網上圖片）

公開資料顯示，劉佳晨1972年3月出生，河北豐南人，1992年1月加入中國共產黨，2003年2月參加工作，博士研究生學歷。

劉佳晨1995年本科畢業於清華大學自動化系過程自動化和自動檢測專業，後攻讀清華大學核能技術設計研究院反應堆工程與反應堆安全專業碩士研究生。1998年，劉佳晨赴美國羅格斯新澤西州立大學繼續攻讀工業工程專業碩士、博士研究生，畢業後任美國霍尼韋爾公司軟件工程師。

2003年劉佳晨回國，先是擔任遼寧省大連市信息產業局副局長，2005年獲任共青團遼寧省大連市委書記、黨組書記，兩年後又擔任大連市中山區區長，2009年調任共青團中央統戰部副部長，後升為部長。

2016年3月，劉佳晨空降雲南，先後擔任麗江市委副書記（正廳級）、統戰部部長、宣傳部部長等職，此後曾擔任雲南省國土資源廳廳長、自然資源廳廳長。

劉佳晨善於參加長跑活動。（網上圖片）

2020年底，劉佳晨成為昆明市政府「一把手」，期間還獲任雲南滇中新區黨工委副書記、管委會主任，翌年2月正式當選昆明市市長，直至被查。

據內媒報道，劉佳晨善於參加長跑活動。2022年1月底昆明「半馬」，剛到任的劉佳晨用時1小時50分鐘左右衝線。2023年12月31日，劉佳晨參加了昆明馬拉松比賽，以淨計時3小時47分48秒跑完全程，一度成為網絡熱議話題。

2024年12月29日，52歲的劉佳晨再次參加昆明馬拉松，以3小時37分31秒刷新了個人最快成績，被跑友圈稱為「國內跑得最快的市長」。

劉佳晨近期還曾多次公開露面，他剛參加完昆明市十五屆人大五次會議，1月15日還主持召開了昆明市政府第39次常務會議。

值得注意的是，昆明市近年來已有多名原市長落馬，曾在2007年-2012年擔任市長的張祖林於2024年3月被查，2016年-2020年擔任市長的王喜良於2024年4月被查。