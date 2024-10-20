昆明學校飯堂臭肉事件：存儲不當所致　校長免職承包商罰款578萬

雲南昆明市長豐學校多名學生在校內食堂用餐後經常腹瀉，有家長硬闖學校食堂後，發現廚房內有大量臭肉，質疑校方使用過期肉品。昆明市官渡區市場監督管理局與官渡區教育體育局介入調查。

10月19日，昆明官渡區發布通報稱，確認豬肉因運輸及存儲不當導致變質變臭。長豐學校校長和學校法定代表人被免職，學校罰款10萬元（人民幣，下同）；承包商被停止經營，罰款578萬元。



《上游新聞》報道，學生家長陳女士和彭先生對於臭肉來源及食堂存在的問題被查清感到欣慰，但他們透露，學校未就此事與家長們溝通，班級聊天群組也沒有人討論此事。

在承包食堂的雲南潤升物業服務有限公司被調查處理後，長豐學校安排另一間公司作為應急供餐企業。兩位家長表示，學校新供餐還不錯，「現在都是正常上下學送餐，聽說還不錯」。

雲南昆明市長豐學校多名學生在校內食堂用餐後經常腹瀉，家長硬闖學校食堂，發現廚房內有大量臭肉。（影片截圖）

湯水飄著一層油花。（頂端新聞）

長豐學校校長夏信仁在事件中被免職。據介紹，他是正高級教師、雲南省特級教師，曾作為教育教學行業的先進模範人物，在當地多所學校、金馬街道、六甲街道等地宣講，至今已從教40年。在「臭肉事件」發生後，夏信仁曾向家長公開表態並道歉，同時還承諾會向董事長匯報，要保證好後勤。

長豐學校校長夏信仁曾多次作為先進參加宣講報告會。（上游新聞）

「臭肉事件」曝光後，夏信仁曾公開向家長道歉。（上游新聞）

對於官渡區聯合調查組公布的處罰結果，彭先生對學校處罰部分不太滿意。他表示，夏信仁原定今年底退休，其次是家長見面會發笑的副校長，官方沒有公布對她的處罰。

陳女士透露，長豐學校部分學生曾有腹瀉、嘔吐、輸液等情況。調查結果出爐後，有部分家長帶子女到當地醫院做身體檢查，好幾位學生均查出尿酸偏高。彭先生稱，有學生到醫院檢查測出510（普通正常男性150-420μmol/L、正常女性89-357μmol/L），尿酸明顯偏高，「要是痛風就麻煩了」。

就尿酸指標的問題，陳女士和彭先生都表示會和其他家長與學校再次溝通，看能否找出原因。

多位長豐學校家長反映小孩尿酸偏高。（上游新聞）

官方通報：

通報介紹，對家長反映的10月16日食堂鮮豬肉片有異味問題，經檢驗，該批次鮮豬肉片揮發性鹽基氮指標（23.8mg/100g）超出國家規定標準（≦15mg/100g），判定為不合格。經調查，該批次鮮豬肉為10月16日當日宰殺，但因運輸及存儲不當導致變質變臭。

對家長反映「2015字樣過期進口凍牛肉」問題，經調查，根據報關單和入境貨物檢疫檢驗證明，該批進口凍牛肉生產日期為2024年5月，保質期2年。包裝標簽上的「2015 SIF」字樣為進口食品境外生產企業註冊編號，非生產日期。

雲南昆明市官渡區雲子中學長豐學校。（昆明信息港）

凍肉的包裝袋上顯示了「2015」，但家長們不確定此數字是代表生產年份抑或生產批次。（頂端新聞）

通報同時對涉事的餐飲企業存在管理不到位、資質不全等問題作出處罰。食堂承包經營企業雲南潤升物業服務有限公司停止經營，沒收違法所得46萬元，罰款568萬元；對其經營不合格食品的行為，責令改正，並罰款10萬元。責令食材供貨商雲南采雲間餐飲管理有限公司停止經營，接受調查，並依據調查結果作出處罰。

同時，長豐學校校長和學校法定代表人被免職，對學校經營不合格食品的行為罰款10萬元。區教育體育局局長、區教育體育局分管副局長、區市場監督管理局分管副局長被停職檢查處理。