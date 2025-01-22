黃仁勳現身上海陸家嘴與團隊聚餐 內媒：此次訪華行程較低調保密
撰文：陳進安
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NVIDIA（輝達，又譯英偉達）執行長黃仁勳繼續訪華行程，最後一站來到上海，周二（21日）中午現身陸家嘴一家中餐廳出席團隊聚餐。內媒報道，黃仁勳此次在中國的行程相對低調保密，NVIDIA方面也沒有透露黃仁勳北京尾牙之外的行程。
據《第一財經》報道，黃仁勳周二出席的午宴一共8桌，為團隊聚餐。在上海張江，NVIDIA擁有研發中心，黃在上海的行程還包括與上海研發團隊交流並祝賀新春。
報道指出，黃仁勳今次訪華行程低調保密，NVIDIA方面也沒有透露黃仁勳北京尾牙之外的行程。黃仁勳表示，此次來中國主要是與員工一起迎接新春，年終尾牙非常重要，因為員工非常努力，這給了他感謝所有人的機會。
分析人士指，黃仁勳此行一定會聽取關於中國市場的一些聲音，包括來自員工、開發者與客戶的回饋。這或許將為NVIDIA未來在中國市場採取的策略提供重要資訊。不過NVIDIA未對黃仁勳是否有與客戶會面予以置評。
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黃仁勳此次兩岸行程為期約一周，他先於1月15日飛抵深圳，參加深圳分公司的尾牙；16至19日轉往台灣出席多個公開行程；19日至21日在北京停留出席2場尾牙後轉往上海。
在北京期間，黃仁勳曾表示，很多人不了解的是，NVIDIA進入中國市場已有25年，在北京、上海、深圳擁有近4000名員工。他提到，NVIDIA在中國的員工流失率屬全球最低，每年離職率僅0.9%。
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