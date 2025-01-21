輝達黃仁勳見華為三摺機Mate X3「當場驚呆」　網嘲：演技太浮誇

輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳離台後，前往出席該公司中國北京分部的答謝迎春會，與員工共度春節。



會中有人向他展示了華為最新推出的Mate X3三摺疊手機，黃仁勳親自把玩後，對手機讚不絕口，多次以「不可思議（incredible）」、「難以置信（unbelievable）」等詞彙形容。但卻有許多中國大陸網友看了後認為，黃仁勳的反應是演的。

輝達CEO黃仁勳在北京看到華為的Mate X3三摺手機後驚嘆連連，其誇張反應也在網上引起熱論。（微博影片截圖）

不斷驚呼「好棒呀」、「那麼厲害呀」 點圖放大瀏覽：

+ 16

從微博上流傳的影片中可見，黃仁勳表示：

我很喜歡讀書，沒想到這款手機豐富的摺疊形態還能適應不同的閱讀場景。

他還特別指出：

這款手機的螢幕好大，拿來看電影似乎挺不錯的。

黃仁勳更將華為Mate X3與一般手機進行比較，甚至用中文說出：

厚度差不多嘛。

然而許多中國大陸網友看了影片後，認為黃仁勳的反應是演的，紛紛在底下留言：

「演技太浮誇」

「所以能成就英偉達（輝達），演技、配合度完美」

「厲害真厲害，演是真的演」



華為Mate X3是全球首款商用三摺疊設計手機，其柔性螢幕與創新的「天工鉸鏈系統」，可實現內外彎折雙軌聯動，完全展開後呈現10.2吋超大螢幕。不過這樣的設計在市場上也有正反兩面的評價。

【相關圖輯】華為Mate XT全球首部「三摺手機」評測 科技愛好者與追求極致的創新體驗（點圖放大瀏覽）：

+ 18

延伸閱讀：

黃仁勳現身輝達尾牙！ 喊送「逾萬美金」紅包

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】