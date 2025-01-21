輝達黃仁勳見華為三摺機Mate X3「當場驚呆」 網嘲：演技太浮誇
撰文：TVBS新聞網
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輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳離台後，前往出席該公司中國北京分部的答謝迎春會，與員工共度春節。
會中有人向他展示了華為最新推出的Mate X3三摺疊手機，黃仁勳親自把玩後，對手機讚不絕口，多次以「不可思議（incredible）」、「難以置信（unbelievable）」等詞彙形容。但卻有許多中國大陸網友看了後認為，黃仁勳的反應是演的。
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從微博上流傳的影片中可見，黃仁勳表示：
我很喜歡讀書，沒想到這款手機豐富的摺疊形態還能適應不同的閱讀場景。
他還特別指出：
這款手機的螢幕好大，拿來看電影似乎挺不錯的。
黃仁勳更將華為Mate X3與一般手機進行比較，甚至用中文說出：
厚度差不多嘛。
然而許多中國大陸網友看了影片後，認為黃仁勳的反應是演的，紛紛在底下留言：
「演技太浮誇」
「所以能成就英偉達（輝達），演技、配合度完美」
「厲害真厲害，演是真的演」
華為Mate X3是全球首款商用三摺疊設計手機，其柔性螢幕與創新的「天工鉸鏈系統」，可實現內外彎折雙軌聯動，完全展開後呈現10.2吋超大螢幕。不過這樣的設計在市場上也有正反兩面的評價。
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